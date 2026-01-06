民眾黨兩年條款照執行 除陳昭姿待人工生殖法告一段落

民眾黨前主席柯文哲設有「兩年條款」，除了去年才就職的劉書彬外，包括現任黨主席黃國昌在內的民眾黨立委都要在今年1月31日離職。黃國昌今日(6日)表示會繼續執行，接著在稍晚接受媒體專訪時，證實民眾黨立委陳昭姿將等到《人工生殖法》告一段落後才會離職。

民眾黨前黨主席柯文哲設有「兩年條款」的內規，也就是全國不分區立委達4年任期的一半2年時，便辭職讓後面的順位遞補，除了去年才就職的劉書彬外，包括現任黨主席黃國昌在內的7席民眾黨立委都要在本月31日離職。

民眾黨今日舉辦記者會，媒體追問民眾黨兩年條款是否執行。黃國昌表示，去年8月黨代表大會討論「兩年條款」執行與否，黨內有兩種不同看法，有人認為應該繼續執行，讓台灣社會看到民眾黨開大門、走大路；但也有人認為民眾黨處於非常時期，2年就換立委恐影響立院戰力。

黃國昌指出，當時已強調「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」，且與會黨代表沒人反對，並作成了決議。

不過，黃國昌在下午接受媒體專訪時，證實陳昭姿將會等到《人工生殖法》告一段落再辭職。他說：『(原音)(主持人：如果是依照你所說的，除了接替吳春城那位劉書彬她是繼續留下來外，那陳昭姿委員會不會留下來？) 陳昭姿委員等到人工生殖法告一個段落了以後她也會離開。(主持人: 這樣子這是你們的默契，所以那很清楚那就是7(立委)上7下。)』

柯文哲過去曾允諾陳昭姿要推動《人工生殖法》修法，至今尚未達成，日前柯文哲親赴立法院遊說朝野黨團，盼加速修法時程。

至於後續接任的7名民眾黨立法委員，黃國昌表示這7人涵蓋不同專業背景，他也曾與這些將接任的委員多次溝通，希望協助他們熟悉立法院實際運作與議事規則，強調落實權力監督與制衡，這也是他對接棒立委最核心的期待。(編輯：宋皖媛)