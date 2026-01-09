民眾黨兩年條款爭議 柯文哲證實：與陳昭姿有承諾 助完成代理孕母修法

民眾黨前主席柯文哲設有「兩年條款」內規，不分區立委將於任期滿兩年後辭職，由後續順位遞補。不過陳昭姿因《人工生殖法》修法尚未完成將會續任，引發議論。柯文哲今日(9日)赴立法院拜會院長韓國瑜，受訪時證實，過去承諾過陳昭姿將會助其任內完成代理孕母相關立法。

民眾黨前黨主席柯文哲因設有「兩年條款」內規，也就是全國不分區立委達4年任期的一半2年時，便辭職讓後面的順位遞補，除了去年才就職的劉書彬外，包括現任黨主席黃國昌在內的7席民眾黨立委，原定都將於本月31日離職。不過因民眾黨立委陳昭姿因《人工生殖法》修法未完而未簽辭職書，引發黨內其他立委質疑。

廣告 廣告

近日柯文哲為協助陳昭姿推動人工生殖法修法，頻赴立法院遊說朝野黨團，今日偕同黨主席黃國昌及陳昭姿到立法院拜會院長韓國瑜及副院長江啟臣。

會後柯文哲受訪時表示，民眾黨2024年總統大選，徵召不分區立委時「的確有簽兩年條款」，目的在於讓更多人有機會投入公共事務、涵蓋不同專業領域；但他也證實，當時陳昭姿加入團隊前即提出「畢生心願」是推動代理孕母制度，柯文哲也承諾，將協助陳昭姿其任內完成代理孕母相關立法。他說：『(原音)我有跟她(陳昭姿)承諾，我們把這個列為民眾黨優先法案，優先推動，而且我當時跟她講，一定讓你完成這個法案，在你任內可以完成這個法案，所以台灣民眾黨有兩年條款，但是我有答應陳昭姿，要讓她完成這個法案。』

陳昭姿在記者會也說，代理孕母制度是畢生心願要完成的法案，加入民眾黨團隊前就知道兩年條款，甚至曾表明若一年內能完成立法，也可以一年就離職；她強調，近期在立院衛環委員會審查法案過程，不斷遭受人身攻擊與抹黑，但只要代理孕母相關條文完成通過，「就會辭職離開」。

對於黨內出現歧見，黃國昌表示，去年民眾黨代表大會已將兩年條款作成決議，內容為維持既有制度，但附帶「除非柯文哲另有指示」的例外設計。面對媒體追問若代理孕母未能入法、陳昭姿成為兩年條款的例外，黃國昌指出，即使持續推動也只能到2028年換屆。

另外，立法院至今尚未排審今年度中央政府總預算，傳出國民黨原計畫今日院會有意將TPASS通勤月票等新興計畫預算，先行付委審查，但最終未提案。

黃國昌回應，民眾黨也準備好相關提案，下週將與國民黨立法院黨團幹部就各計畫書進行盤點與討論，挑出確有必要者優先處理。