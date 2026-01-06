民眾黨兩年條款特例 陳昭姿待《人工生殖法》修法後再辭

民眾黨不分區立委「兩年條款」出現變動，立委兼現任黨主席黃國昌今（6）日在廣播節目證實，為實現前主席柯文哲對陳昭姿委員的承諾，將讓她推動《人工生殖法》修法告一段落後再辭職，並強調此舉並未破壞黨內制度。

民眾黨立委陳昭姿。（圖／陳昭姿臉書）

民眾黨原規定除劉書彬外，其餘7席不分區立委應於今年1月31日離職。然而，因柯文哲曾允諾協助陳昭姿推動代孕解禁，陳昭姿至今未簽署辭職書。面對破壞制度的質疑，黃國昌在記者會上回應，此安排與去年黨代表大會決議相同，並無制度問題。

針對黨內是否因此出現雜音，黃國昌表示「民眾黨有制度」，並表示對於沒有事實基礎的政治留言無需回應，並反問媒體：「請問誰有意見？說的出來嗎？」他認為若無法指名道姓，問題本身就不存在。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／資料照）

媒體追問，由非現任黨主席的柯文哲處理陳昭姿續留問題，如何說服支持者？黃國昌回顧，2024年不分區立委選舉是由柯文哲親自延攬人才，柯是民眾黨能獲取大量政黨票的絕對關鍵因素，因此他的角色至關重要。

黃國昌指出去年8月黨代表大會曾有兩派意見，一派主張嚴格執行兩年條款，另一派則擔憂影響戰力。當時他提議「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」，此案獲與會代表無異議通過，並作成正式決議。

黃國昌強調，目前正是執行該項黨代表大會的決議，由陳昭姿與柯文哲另外處理，並無破壞制度的問題。

