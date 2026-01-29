民眾黨兩顆太陽？媒體人：后羿什麼時候才會出現？

記者李鴻典／台北報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲將任國家治理學院長，外界關注是否重掌黨內大權。資深媒體人詹凌瑀表示，看著新聞說民眾黨內現在有「兩顆太陽」在爭權奪利，真不知道那位傳說中的后羿什麼時候才會出現？拜託快點把這些多餘的太陽射下來吧，別再繼續荼毒大家的眼睛了。

針對外界傳言民眾黨內將出現「兩個太陽」，是否會影響藍白合？柯文哲今（29）天受訪表示，「你們為什麼認為有兩個太陽的問題？兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。他舉例，自己每次看到法律條文就想打瞌睡，身為外科醫師，看法律文字覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作，立法院的事就交給黃國昌處理。自己以後就去南部發展辦訓練班，有時候說「藍白合」，也可以變「藍白分」，分是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事這樣就好。

詹凌瑀則說，這真的是她看過最荒謬的笑話了。一個號稱要帶來新政治的政黨，現在的操作手法卻是讓一個身陷弊案、被羈押過的人回來掌權，甚至擔任「國家治理學院」的院長。這是要教什麼？教大家如何遊走法律邊緣？還是這根本不該叫國家治理學院，直接改名叫「貪污治理學院」會不會更名符其實一點？

詹凌瑀提到，看著新聞說黨內現在有「兩顆太陽」在爭權奪利，一個即便交保了還想實質掌握黨中央，另一個則是兼任政策會主委，這齣宮鬥劇演得比八點檔還精彩。這兩顆太陽高高掛，光芒刺眼得讓人看不下去，完全沒有在反省，只讓人看到滿滿的權力慾望。

詹凌瑀直呼，真不知道那位傳說中的后羿什麼時候才會出現？拜託快點把這些多餘的太陽射下來吧，別再繼續荼毒大家的眼睛了。

