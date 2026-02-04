民眾黨公布新會期21項優先法案 推自提國防特別條例

（中央社記者王承中台北4日電）民眾黨主席黃國昌今天與民眾黨立法院黨團共同召開記者會，公布立法院新會期民眾黨團的優先法案，包含民眾黨團版的國防特別條例草案、台灣未來帳戶特別條例草案及人工生殖法草案等21案。黨團總召陳清龍表示，民眾黨改革腳步不會停止。

民眾黨主席黃國昌、新任民眾黨立法院黨團總召陳清龍、副總召王安祥等人，今天率全體民眾黨立委在立法院民眾黨團召開記者會，公布立法院新會期民眾黨團的優先法案。

民眾黨團公布的優先法案共21案，在交通委員會部分，包括為國庫把關的政府採購法修正草案、為國旅把關的發展觀光條例修正草案，以及新聞有價的新聞媒體與數位科技平台公平發展法草案；財政委員會部分，則有挽救少子化的台灣未來帳戶特別條例草案、減少詐騙的虛擬資產服務法草案。

在教育及文化委員會部分，民眾黨團的優先法案為捍衛校園自治的大學法部分條文修正草案、保障運動員權益的國民體育法修正草案，以及讓孩子吃飽吃好的營養午餐專法。社會福利及衛生環境委員會部分，有兼顧生育自主、女性權益與兒童最佳利益的人工生殖法草案、解決醫護過勞的醫療法修正草案，以及健保永續的全民健康保險法修正草案。

經濟委員會則有增強數位國力的促進資料創新利用發展條例、杜絕肥貓條款的國營事業管理法修正草案、保障農民的老年農民福利津貼暫行條例修正草案。內政委員會有落實居住正義的租賃住宅市場發展及管理條例修正草案、保障投票權的不在籍投票法草案，以及避免執政濫權的戒嚴法修正草案。

在外交及國防委員會部分，則有民眾黨團版的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案。在司法及法制委員會部分，包括無期徒刑不得假釋的刑法修正草案、防止濫權羈押的刑事訴訟法修正草案，以及檢審會引入外部委員的法官法修正草案。

黃國昌指出，民眾黨在立法院每會期開始時，都會負責任的向社會報告要推動的優先法案，在新會期中，新的立院黨團責任重大、承先啟後，包括前兩年推動但還未排審的法案要繼續推動，也還有新的立法要推出，希望珍惜未來兩年的時間，積極在2028卸任前，順利完成各項優先法案的三讀。

陳清龍表示，民眾黨改革腳步不會停止，民眾黨立委積極準備，提出未來新會期的優先法案。包含他在內的新科民眾黨立委，將會無縫接軌、延續執行過去由黃國昌率領的立院黨團所提出的相關法案。

針對保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案，王安祥指出，民眾黨團絕對支持透過軍購，強化國軍自主防衛能力、提升聯合作戰能力，但反對政府黑箱規避監督、空白授權，情緒勒索全民。（編輯：蘇志宗）1150204