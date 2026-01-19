民眾黨公布2026政策綱領「九支箭」 黃國昌：為台灣顧未來！

民眾黨正式公布2026年縣市長與地方選舉共同政策綱領，主軸定調為「一起顧台灣 A Better Taiwan」。(圖／民眾黨)

【警政時報 包克明／臺北報導】「民眾的事、我們的事。」民眾黨今(19)日正式公布2026年縣市長與地方選舉共同政策綱領，主軸定調為「一起顧台灣 A Better Taiwan」，並提出涵蓋居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融的「九支箭」，作為2026年地方執政與監督藍圖，對應「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，共提出36項具體政策主張。

民眾黨徵召嘉義市長參選人張啓楷火力全開。(圖／民眾黨)

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，民眾黨立法院黨團過去兩年以來，已將多項過去被批為「芭樂票」的政見，逐一轉化為實際法案與制度改革成果，證明民眾黨不是喊口號，而是能落實執行的政黨。

民眾黨多位黨籍議員與參選人也分別就「九支箭」提出地方落實方案。(圖／民眾黨)

黃國昌特別指出，財政收支劃分法修法完成後，透過制度設計，讓地方政府獲得穩定且合理的財源，未來地方首長不必再靠「抱中央大腿」、靠關係爭取預算，而是回歸制度與專業，徹底打破過去的宮廷式政治。

黃國昌強調，民眾黨2026共同政見白皮書厚達80頁，內容若比照中央部會送交立法院的書面報告，不僅更完整，也更具體可行。他呼籲民眾以過去兩年民眾黨在國會的表現，作為檢驗標準，並在2026年為台灣民眾黨投下「信任票」，讓台灣能站得更穩、活得更好、走得更遠。

民眾黨提名宜蘭縣長參選人陳琬惠指出，宜蘭當前最迫切的問題在於產業、交通與醫療的全面升級。她強調支持高鐵建設，但反對交通建設淪為政治紅利，政策不能只停留在口號，而必須展現執行力，讓建設真正回應地方需求。

民眾黨徵召嘉義市長參選人張啓楷則火力全開，質疑民進黨嘉義市長參選人王美惠過去反對修正財劃法，恐讓嘉義市流失66億元財源，並直指治水與營養午餐等關鍵預算可能因此落空，呼籲對方公開辯論、正面面對市民檢驗。

張啓楷也提出多項福利政策，包括65歲以上長者健保費由政府負擔、國中小營養午餐免費並優化菜色，同時推動社會住宅與「可負擔住宅」，以桃園市地上權模式，協助年輕家庭安居。

多位黨籍議員與參選人也分別就「九支箭」提出地方落實方案。包括強化社會住宅、公私協力抑制房價；改善人本交通與偏鄉運輸；提出孕產補助與坐月子金，降低生養負擔；擴大長者健保與敬老卡功能；減輕幼托與學費壓力；推動勞工與女性健康檢查；加速燃煤電廠除役、打造低碳城市；以及協助傳統產業升級、推動地方創生與族群共融政策。

針對外界關注是否與國民黨提出共同政見，黃國昌回應，兩黨智庫已進行密集溝通，方向大致完成預擬，目前仍待國民黨完成黨內提名程序，民眾黨將予以尊重並靜待通知。

