民眾黨公布2026第二波議員提名 多位現任地方議員上榜

台灣民眾黨今（12）日舉行中央委員會，會中並核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單。（圖片來源／民眾黨提供）

台灣民眾黨今(12)日舉行中央委員會，會中並核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單，被提名人包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達（曾任時代力量副秘書長）、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰；黨主席黃國昌表示，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友們支持，得以行動實現承諾，共同推動家鄉建設、地方發展。

第二波議員提名，多為現任地方議員

黃國昌表示，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持。每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，因此落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作，共同解決國政、民生問題更顯重要，相信藉由本週日，首站於基隆的地方聯合治理巡迴論壇，能與謝國樑市長、邱佩琳副市長一同探討地方政府聯合治理的實務經驗，尋得台灣民主發展下一階段的可行方向。

此外，民眾黨主席黃國昌還在中央委員會中裁示全台各個黨部，積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受豪大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，特別責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資，同時責成社發部聯繫台灣民眾黨於全台培養的防災士們，協調時間前往宜蘭救災。

民眾黨將會持續於社區推動防災士培訓與建設

黃國昌強調「我們推動社區防災建設的腳步不會停下」月底將舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)成熟且成功的運作規範，探討災害發生時，跨部門救災整合的實務與挑戰，強化社會防災能量。

黃國昌強調，面臨極端氣候衝擊、台灣地理位置更受颱風頻繁侵擾，光是9月份樺加沙颱風挾帶豪雨，釀成花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰壩、19人罹難，即暴露出中央和地方跨部門救災統合的失能、敲響防災與疏散系統嚴重斷層的警鐘，因此台灣民眾黨將會持續於社區推動防災士培訓與建設，今年度已經完成六都防災士培訓、共訓練出約250名合格防災士，11月底也會舉辦大型論壇，邀請防災士們回訓，和公衛、消防、醫療的專家，聚焦台灣災難發生時如何跨域整合協作，結合政府與民間力量，強化民眾防災自主能力以及增強台灣的社會韌性。

(原始連結)





