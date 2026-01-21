民眾黨公布2026議員第五波提名選區 彰化和美、二林開放黨員登記

▲台灣民眾黨公布2026議員第五波提名選區，彰化和美、二林開放黨員登記，彰化縣黨部主委溫宗諭表示，歡迎符合資格的黨員同志踴躍領表、登記參選，共同投入地方公共事務，為彰化發展努力。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣民眾黨中央今日公告「2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區」，其中彰化縣第三選區（和美區）及第八選區（二林區）列入提名名單。台灣民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭今表示，歡迎符合資格的黨員同志踴躍領表、登記參選，共同投入地方公共事務，為彰化發展努力。

溫宗諭指出，本次公告提名選區包含和美區及二林區，各選區將提名一名參選人。彰化縣黨部受理登記時間自1月22日上午9時起，至1月28日下午6時截止，相關登記表單與作業規定，已公告於台灣民眾黨官方網站，供黨員下載查詢。

温宗諭說明，登記人員須繳交登記費新台幣3000元及保證金10萬元，並檢附戶籍謄本、學經歷證明及警察刑事紀錄證明書等相關文件；保證金將於選舉委員會公告候選人名單後依規定退還。

溫宗諭進一步表示，若登記人數超過提名名額，將於登記完成後，由各地方推薦小組進行評鑑及溝通協調；若仍無法取得共識，將依黨內相關規定，由中央黨部辦理民意調查，決定最終提名人選。