民眾黨六名新立委就職 李貞秀：已放棄中國籍但不被受理

立法院第11屆第五會期昨天起報到，民眾黨落實「兩年條款」制度，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀六人遞補不分區立委。六人今天（3日)上午在立法院宣誓就職，並與留任的民眾黨立委陳昭姿、劉書彬一同報到。

民眾黨主席黃國昌（中）2日率6位新任不分區立委，及現任立委陳昭姿（左二）、劉書彬（左三），與駐台使節茶敘。（圖／民眾黨提供）

民眾黨不分區立委執行兩年條款，包含林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等六人，於2月1日辭去立委職務。後續遞補六人為：前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸籍配偶李貞秀。

對於李貞秀是否放棄中國籍，引發矚目。內政部表示，已函請李貞秀依國籍法第20條規定辦理放棄中國國籍，並將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵李貞秀國會辦公室，請她提供已辦理喪失的證明影本。

李貞秀上午完成報到程序後，與其他民眾黨立委接受媒體聯訪。對於國籍問題，她表示，她熱愛台灣，認同中華民國，中選會昨天已頒發當選證書給她，稍早她也已經在大法官面前完成宣誓就職，身為立法委員，她唯一效忠中華民國。

她說，雖然自己不在台灣出生，但在台灣居住超過30年，比在大陸居住的時間還久。請民眾放心，她熱愛台灣，保護台灣的決心不比任何人少。

李貞秀表示，賴政府未比照兩岸人民關係條例，要求陸籍配偶適用國籍法，為此她特地飛回出生地、中國湖南省衡陽市衡南縣，到當地公安局申請放棄國籍，但不被受理；她也到市級公安局申請，同樣不被受理。如同陸委會所言，沒有陸籍配偶因為台灣身分，成功放棄中華人民共和國國籍。

她指出，昨天辦公室收到內政部的公文，還隨附一份簡體字的公文，她不知道什麼時候中華民國的內政部開始幫對岸跑公文。

她會轉交對岸公安局不受理她申請放棄國籍的文件給內政部，請內政部去試試看。事實證明，非綠營民代所稱，「只要花30秒就可以完成放棄國籍」。

李貞秀說，她從出生至今，沒有一天拿過中華人民共和國的護照，唯一的一本護照，就是中華民國護照。

媒體詢問，如果兩岸發生衝突，是否效忠台灣？李貞秀表示，她絕對效忠中華民國，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，沒有任何問題，她也絕對認同，中華民國的立法委員，必須是單一國籍，就是中華民國國籍。

