民眾黨再傳不服初選！黃承鋒：應做交叉驗證

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸角逐新北市三蘆區議員，卻在初選爆冷門敗給對手陳彥廷，後續提出申覆，黃國昌也坦言對民調機構的執行方式感到「有點驚訝」。而繼周曉芸，民眾黨在土樹三鶯區的初選結果也被質疑，參選人黃承鋒昨（8）日決定提出複查申請。

經外部專家徹夜查核民調樣本與電訪紀錄，發現執行過程確實出現與正常程序不符的狀況，他坦言對民調機構的執行方式感到驚訝，但也強調，民眾黨是理性且講求科學精神的政黨，絕對會打破砂鍋問到底，待調查報告出爐後詳細說明真相。

而同時，民眾黨在新北市第8選區（土樹三鶯）吳亞倫和黃承鋒的初選之爭，也傳出要申請複查。根據民眾黨公布的新北第8選區於2月2日至2月3日間的民調結果，吳亞倫民調成績為54.6628％、黃承鋒45.3372％，由畢肯市場研究股份有限公司進行。

黃承鋒8日發文指出，在只採用單一民調公司的情況下，當原始樣本與加權結果差距過大導致結果翻轉時，未來是否應由第二家民調機構進行交叉驗證，是民眾黨值得討論的方向，希望這次的初選可以給民眾黨未來做民調時借鏡參考。

