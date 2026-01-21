民眾黨再推十議員參選人 許甫等五位前黨內一級主管插旗地方選戰

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（21）日舉行中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第四波議員提名名單，10位被提名人包括：基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝。

許甫獲民眾黨提名參選北市松信選區議員。（圖／資料照）

民眾黨主席黃國昌強調，提名的每位夥伴都是強棒、即戰力，具備紮實的專業背景，更有完整的實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來要繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親朋友的支持，用行動把地方的問題一項項解決，讓家鄉一步步變得更好。

而今天中央委員會中也公布民眾黨選決委會於昨日下午召開會議後，提出之2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區公告，提名選區包含台中市北屯區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，上述選舉區將各提名一名參選人，從22日9點起公告登記、至28日下午6點截止，登記資格也一併上網公告。



