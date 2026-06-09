民眾黨再揭蘇家煉金術！控蘇巧慧護航文化部預算 妹妹公司爽拿594萬補助

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立法院黨團總召陳清龍委員今（9）日與新北市板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君一同舉行「蘇巧慧家族煉金術第二部 公布蘇巧慧圖利鐵證」記者會，質疑蘇巧慧去年護航文化部黑潮計畫預算，結果蘇巧純擔任執行長的威如科技旗下「akaSwap」平台就獲該計劃補助，且自蘇巧純入主akaSwap後，威如科技取得經濟部344萬6000元、文化部250萬元，一共594萬6000元補助，卻違反公職人員利益衝突迴避未主動揭露，認為這是赤裸裸圖利，喊話北檢、監院不要裝睡。

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民眾黨團記者會。（圖／民眾之聲）

林子宇表示，日前她與立委洪毓祥以及陳怡君共同揭露蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事兼營運長之曠世智能股份有限公司，是如何無視國家法令，未進行利益迴避獲得國發基金高額投資、經濟部商發署補助。詎料，面對質疑，蘇巧慧總以其妹有獲獎就想敷衍了事，完全不敢面對。

林子宇說，今天記者會，再次獨家揭露蘇巧純在2023年起擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，威如科技連年獲得補助，先是在2024年獲得商發署包含「服務業創新研發計畫」120萬在內，總計180萬的補助；2025年，再獲得經濟部中小及新創企業署跨域研發引領中小企業升級轉型計畫-企業跨域研發164萬6000元補助。除了經濟部所屬單位的補助，2025年1月7日也獲得文化部250萬的補助，可以說是「蘇巧純到哪，國家補助就補到哪」，把國家的錢當成蘇家的。

林子宇質疑，從曠世智能到威如科技所獲得的投資、補助案，蘇巧純有無依《公職人員利益衝突迴避法》進行身分揭露？依《公職人員利益衝突迴避法》的規定，公職人員的二親等以內親屬，擔任負責人、董事、獨立董事、經理人都應依法揭露，絕非日前經發署避重就輕說蘇巧純不是負責人就可以草草帶過，國家法令前，不應有任何人有特權，尤其是蘇巧慧還負責審查國家預算，當然應該充分揭露。

林子宇說，非常遺憾，如同上週她與其他新北市議員參選人至監察院告發蘇巧慧家族違法相同，在監察院「公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺」查無2024年起至2026年6月蘇巧慧、蘇巧純有任何的揭露資料。

林子宇痛批，蘇巧慧在2025年1月20日，立法院審查114年度中央政府總預算時，社群發文護航文化部的「匯聚臺流文化黑潮」預算，並稱在野黨想將攸關民生經濟的許多產業破壞掉，要「天佑台灣」！然而事實是，蘇巧慧之所以發文護航文化部預算，正是因為該預算是蘇巧純擔任執行長的akaSwap所要申請的補助，akaSwap在品牌的Instagram上就大剌剌地寫上「獲文化部黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，這已是赤裸裸的圖利行為。

林子宇向蘇巧慧、蘇巧純喊話，應自行揭露所有未依法揭露的國家投資及補助案，蘇巧慧更應該出面向國人說明為何公然圖利自己的妹妹，監察院和檢調也應該要動起來，不要繼續裝睡。

陳怡君表示，過去一個月以來，民眾黨拿出許多的證據，證明蘇巧慧家族是如何無視利益迴避，從國庫裡搬錢，蘇巧慧卻總是千篇一律的以妹妹得獎迴避問題，然而，從今天記者會所揭露的內容，蘇巧慧已經不具有繼續擔任立法委員的資格。

陳怡君回顧，從超越基金會董事屢屢獲得限制性標案、曠世智能弊案，再到今天揭露的威如科技弊案，蘇友友、蘇家人總能奇妙獲得行政單位的青睞與關愛，持續獲得國家的投資與補助，蘇家的煉金術擺明了就是告訴台灣社會，無論我們如何亂搞，反正補助一定會來，基本的利益衝突身分揭露，我們也沒有打算要做。

陳怡君抨擊，蘇巧慧護航文化部預算、圖利蘇巧純的行徑，已經逾越了立委的職權，不僅沒有替人民監督預算，反倒是讓公帑流入自家人的口袋當中，把國庫當成自家的小金庫，此等失職的立委不應繼續坐領國家薪俸，應知所進退，立即辭去立委職務並宣布退選，誠實面對人民的檢驗。

陳清龍表示，兩週前同樣的地點，洪毓祥委員帶著兩位新北市議員參選人召開記者會揭露曠世智能弊案，並要求到場的國發會、商發署提供投資案與補助案的相關資料，然而，兩週過去，資料不給就是不給；今天更是離譜，他的國會辦公室昨天邀請商發署、中企署、文化部出席記者會進行說明，但三個單位直接回覆無法出席，資料不提供、說明不願意來，現在是民進黨政府已經沒把立法院的監督當一回事了嗎？

陳清龍質疑，就連利益衝突身分揭露表這種一翻兩瞪眼的資料都無法提供，國發會、經濟部是在心虛什麼？還是因為蘇貞昌、蘇巧慧在民進黨權勢通天，遇到蘇家的案子，連派員過來說明都不敢？陳清龍強調，黨團會持續追蹤、索資，並追究相關違法的責任。



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