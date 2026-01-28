民眾黨再爆內鬥？涉性騷爭議 毛嘉慶質疑為初選不擇手段、喊告記者

媒體人毛嘉慶投入民眾黨桃園市中壢區議員初選，今天遭爆涉性騷擾民眾黨女黨工。 圖：翻攝毛嘉慶臉書

參與民眾黨桃園市中壢區議員初選的媒體人毛嘉慶今（28日）遭爆在未入黨前涉性騷擾黨內女黨工，已遭檢舉至中評會。毛嘉慶回應，自己在民調有一定程度領先，暗指有人放話爆出「毛嘉慶性騷」新聞，他也點名要提告撰寫該篇報導的記者。

毛嘉慶透過臉書發文指出，這次他與兩位同志投入民眾黨中壢區初選，中壢可能是這次2026，第一個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，據現有的民調資料，他有一定程度的領先，這是鄉親的厚愛，他除了一方面如履薄冰，一方面也在思考，要如何在初選結束之後，團結整個民眾黨的士氣，讓2026的中壢，成為2028的最強後盾。

毛嘉慶表示，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。初選前夕，有媒體在完全沒有人、事、時、地、物的情況下，爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限。他質疑，誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出。他遺憾的是，就算媒體見獵心喜、想介入民眾黨初選，或者趁機削弱民眾黨的士氣，總是要有最基本的查證，就算是演戲，也要來問問他這當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。

毛嘉慶強調，他身為過去的媒體人以及現在的政治人物，清楚政治人物應受媒體檢驗的規矩，但他也知道媒體檢驗政治人物，該有的標準。今天，他就代替該媒體老闆，好好教一教這位記者，什麼叫作「適格的新聞從業人員」。他說，自己已委任律師，向報導的記者提出「妨害名譽」刑事告訴，請該記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。

毛嘉慶稱，該記者的消息來源，未來將被證明無中生有、一派胡言，同樣會面臨刑事責任，他也要代替民眾黨前黨主席柯文哲跟現任黨主席黃國昌，教教這位同志，「從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是你腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。」

毛嘉慶說，至於綠媒或賴清德的側翼「四叉貓」，既然引用這篇報導，成為妨害名譽的共同正犯，給他這個機會，他當然是一併告下去，也為柯文哲出口氣。他認為，這篇新聞，某種程度也代表「選舉來了！」這是領先者必然會遇到的壓力，只是他原本以為，會是來自黨外的對手，而非黨內的同志。但他知道，四年的努力，不會受一篇莫需有的報導干擾；就好像四年的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主，沒有這麼廉價。

