民眾黨再爆第4人退黨！他親曝未來動向 黨部回應了

蔡志堅宣布退出民眾黨，並將以無黨籍身分參選新竹市香山區市議員選舉。（圖／翻攝自蔡志堅臉書）





民眾黨自2025年底起陸續傳出退黨消息，包含發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉，以及台中北屯區市議員參選人陳諭韋等人。近日再傳人事異動，新竹市樹下里長蔡志堅也宣布退出民眾黨，並將以無黨籍身分參選新竹市香山區市議員選舉。

蔡志堅於元旦當天在臉書發文表示，自己已正式向民眾黨遞交退黨申請，為這段政治路上的結伴同行畫下句點。他回顧加入民眾黨的歷程，形容那是一段充滿熱血與理想的時光，期間曾為打破政黨壟斷、推動科學與專業治理而全力以赴。

談及退黨原因，蔡志堅指出，在長期深耕基層、與香山鄉親對話的過程中，他不斷反思地方民意代表的角色定位：「究竟是政黨的代言人，還是民眾的傳聲筒？」隨著時間推移，他逐漸感受到政黨框架與既有立場，有時反而成為與不同聲音溝通的阻礙。

蔡志堅退黨回歸地方

蔡志堅坦言，當對地方的責任感逐漸大於對黨派的依歸時，便明白自己必須做出選擇。因此，他決定回到最純粹的身分，做一名深愛香山的在地子弟。他表示，「脫下黨服，我不再受限於黨派的意志，我可以更自由地去串聯資源、更客觀地去監督市政、更真實地去反映香山人的心聲。」並正式宣布將以無黨候選人身分投入香山區市議員選戰。

蔡志堅也強調，如今的他只需抬頭看著香山的鄉親，低頭守護這片成長的土地，「政治不該只有對立，政治應該是為民服務的初衷。」同時，他也感謝民眾黨過去的陪伴，祝福曾並肩奮鬥的夥伴各自前行、持續追尋理想，並表示將帶著這份初心，繼續為香山地方打拚。

不過，蔡志堅此次無預警退黨，也引發外界揣測，是否與未獲民眾黨提名參選香山區市議員有關。對此，根據《自由時報》報導，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂回應，黨內對各選區候選人的規劃，皆秉持公平、公正、公開的原則，選出最合適的人選。

