民眾黨准陸配立委想簽切結解套？ 劉世芳：沒辦法

內政部要求陸配擔任公職須依《國籍法》放棄中國大陸國籍才能參政，引發各界討論。預計明年遞補的民眾黨不分區立委李貞秀已表態將簽署「沒有雙重國籍」切結書，對此，內政部長劉世芳今（24）日明確表示，《國籍法》規定放棄中華民國以外國籍，沒有切結或具結這樣的辦法。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

依據過去前立委吳欣盈雙重國籍爭議案例，立委就職時須簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，若勾選無雙重國籍，立法院基於信賴原則不會進行調查，僅在勾選放棄國籍時才會追蹤。李貞秀日前受訪時表示，她將此切結書視為與大陸無關，僅證明中華民國立委對國家忠誠的多一道宣誓，未來將會勾選沒有雙重國籍。

廣告 廣告

針對立委簽署的「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書效力問題，劉世芳今天赴立法院備詢前受訪指出，《國籍法》規定裡，放棄中華民國以外的外國國籍，沒有切結或具結這樣的辦法。

民眾黨准陸配立委李貞秀。（圖／李貞秀臉書）

關於國民黨團擬修正《國籍法》一事，劉世芳表示，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍者，若特別針對中國的外配或陸配制定條款相當奇怪，這是一個非常特權的條款。

劉世芳強調，依照《國籍法》第20條規定非常清楚，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，根據行政院112年函示給各部會，所謂中華民國以外外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍。

延伸閱讀

陸劉公島實彈演習！甲午戰爭「北洋艦隊」潰敗地 嗆日雪恥意味濃

結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責

陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨