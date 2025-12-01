民眾黨出現退黨潮？徐國勇招手：歡迎大家加入民進黨

民眾黨前發言人李有宜和創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉昨日相繼宣布退黨，引發各界關注。對此，民進黨秘書長徐國勇被問到相關問題時回應，民眾黨的事情他不予批評，但隨後表示藉由這個機會，「歡迎加入民進黨」，並直言民進黨才是真正為台灣、為年輕人的政黨。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／民進黨YT）

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨日上午宣布退出民眾黨，並稱「全力專注博士班學業」，引發支持者質疑與內鬥有關。然而過沒多久，民眾黨創黨元老網紅「大媽老司機」朱蕙蓉也宣布退黨，引發外界關注是否與內鬥有關。

李有宜（右）以及朱蕙蓉（左）兩人相繼宣布退黨。（圖取自李友宜臉書）

民進黨今（1）日召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，會後接受媒體聯訪。

媒體問到，怎麼看民眾黨「退黨潮」一事？徐國勇回應，這是屬於他黨事務，自己不予評論，這事應由民眾黨自己去解決，相信他們自己也看到了。

徐國勇喊話歡迎大家加入民進黨。（圖／民進黨YT）

不過，徐國勇話鋒一轉，強調民進黨才是真正為台灣、為年輕人的政黨，並藉由這個機會再次喊話，「歡迎加入民進黨」。

