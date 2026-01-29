民眾黨初選惡鬥「殺到見骨」 林子宇：不想成為被利用的一方

林子宇今po文，指民眾黨內初選的紛擾不斷，「殺到見骨」或許在其他黨也都很正常，但「我不想成為被利用的一方」。（鏡報李智為攝）

隨著九合一選舉漸漸到來，各黨派人馬早已開始布局選戰，而民眾黨內近日傳出初選惡鬥的狀況，由民眾黨主席黃國昌力挺「四大金釵」之一的林子宇今（29）日po文，指黨內紛擾不斷，「殺到見骨」或許在其他黨也都很正常，但「我不想成為被利用的一方」。

林子宇先前獲民眾黨提名，將角逐新北市第五選區（板橋）市議員的選舉，她今突然於臉書po文，提到民眾黨初選內鬥狀況，「多少人為了自己的政治生命，違背了『心存善念，盡力而為』的家訓，但政治不是切蛋糕，對不起，我無意也不願成為任何一個鬥爭的幫兇，我驕傲的內心不允許也過不去。」她還強調，今天寫這一篇，大概把人都得罪光了。「我也不敢想像接下來自己會被怎樣回擊，也不期待黨中央對我有什麼保護」，因這是一個沒有資源的政黨，「我個人於公於私對黨有諸多想法，但偶爾也會想到我怎能還不知足，然後反覆內耗不已。」

林子宇無奈表示，自己是一個在去年底月薪6萬於雙北租房的30歲年輕人，沒有股票沒有投資，保證金花光自己的存款，「我也不願意畫大餅只為快速得到金主奧援。」不僅出不起一塊4萬的看板，甚至還未能想到下個月沒有薪水房租要如何支付，「因為從我下來地方開始，我都先跑地方再說、能小額贊助一些抽獎品就趕快自行處理、面紙要做、年節小物要做，先做吧。」

林子宇談眼自己不喜歡現在的民進黨，但看到吳怡農在提台灣選舉文化的改革時竟然看到流眼淚。「坦白說，現在是哀莫還是心死我也不知道，黨內初選的惡鬥、洩密逐漸消耗我對理想的熱情」，她重申自己從加入台灣民眾黨的那刻，都未從陷害過民眾黨，「但若被人利用讓我原本驕傲的無愧於心染上污點，我不願意同流，也願意離開我被賦予的角色。」

最後林子宇強調，她不會回應媒體，也希望媒體不要拿這篇文章去問民眾黨要怎麼回應，因她不想成為民進黨側翼及政論的話題。她向同為政治工作者的年輕人喊話，希望在考慮流量、政治操作之前，把想要留給下一代的是什麼樣的社會、什麼樣的工作環境稍微考慮，不能因為改變不了就當沒這回事，若你覺得我的想法太天真，那就想想是什麼原因讓你變得如此社會。「我只想繼續當正直的人，也會做出我覺得正直的行為。」

