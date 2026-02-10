民眾黨初選惹爭議 重來一次？ 黨主席：不會預設立場

民眾黨初選民調引發爭議，新北市三蘆地區黨內初選結果爆冷門，民眾黨主席黃國昌今（10）日受訪指出，黨內初選一切依制度進行，確實發現民調執行過程有違反作業規範的情形，會邀請專家學者與民調機構到選決會說明。（柯毓庭攝）

民眾黨初選民調引發爭議，新北市三蘆地區黨內初選結果爆冷門，民眾黨主席黃國昌今（10）日受訪指出，黨內初選一切依制度進行，確實發現民調執行過程有違反作業規範的情形，會邀請專家學者與民調機構到選決會說明。

黃國昌說，黨內初選一切依制度進行，民調機構由候選人抽籤決定，原則上一家，若候選人協議增加家數亦可。民眾黨堅持開大門、走大路，用制度化解政治爭議。

黃國昌提到，先前在三重、蘆洲選區，確實發現民調執行過程有違反作業規範的情形，調查報告初稿已完成，將邀請學者專家及民調機構到選決會說明，也會讓兩位候選人充分表達意見，在資訊透明、對等下，循制度解決爭議。

對於是否再來一次初選，黃國昌說，他不會預設立場，相關決定仍需選決會討論，並聽取民調機構與候選人的說明，給所有人公平表達的機會，才是正確處理方式。

