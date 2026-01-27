民眾黨初選競爭爭議不斷 小雞喊：黨要思考未來如何留住人、要思考能否更圓融

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

新北市議員選舉，民眾黨主席黃國昌推出「四大金釵」，包含板橋區林子宇、中和區陳怡君、三重區周曉芸、汐止等區的陳語倢，其中三重選區與汐止等區有競爭者，但都爆出相關爭議，其中三重區的李友宜退黨，汐止等區的黃守仕則稱遭抹黑而退出初選。林子宇今（27）日接受網路節目專訪時說，每個人都有情緒，故而黨要思考未來要如何留住人，希望這些人能持續為民眾黨努力。

林子宇、陳世軒今接受網路節目專訪。（圖／CNEWS匯流新聞網中午來開匯節目提供）

林子宇目前已獲民眾黨提名，將投入板橋區議員選舉，林子宇今天與民眾黨現任新北市議員陳世軒一同接受黃光芹主持的網路節目中午來開匯專訪。

廣告 廣告

林子宇表示，她跟民眾黨任何一位都是戰友，且跟李有宜、黃守仕比較像家人，她不希望事情演變成這樣，也不希望各派支持者責怪任何一方，她也喊話各自支持者，應該要關注當事人情緒。

至於「四大金釵」之名，林子宇說這是媒體幫她們所取，她們最初都是以立委黃國昌各區區主任職稱跑活動。林子宇直言，自己並不喜歡喜歡一個團體的名稱，不僅是因為她是黨內一級主管，在媒體曝光度較高，更重要的是，以團體之名，會忽略團體內個人表現。

林子宇說，其實全台灣哪裡需要她，她都願意去，選擇新北市板橋區為目標，是因為現在新北只有陳世軒在地方拚搏，以她與陳世軒在年齡、學經歷上雷同，且板橋區在新莊區隔壁，兩區在陳情、交通與地方意見上可以互通有無，在這樣特性下，她願意開疆闢土，成為陳世軒的戰友。

針對黨內爭議，陳世軒則說，每個政黨碰到選舉就會有競爭、有競爭就會有摩擦，民眾黨因為人少，故個案容易變成全國性新聞。陳世軒更表示，民進黨日前在高雄市長初選，才是殺到刀刀見骨、只剩半條命。而許多專業可以靠幕僚幫忙，但要下功夫的是人，要管理眾人之事，黨也是在組織管理下，需要思考能不能更圓融。他直言，人都有情緒，如果不好好處理就會出事。



更多FTNN新聞網報導

鄉民監察院／蔡英文賀霍諾德貼文比賴清德多3萬讚 羅旺哲：對綠是警訊

自提軍購條例遭批缺戰略構想 民眾黨團：民進黨蓋國防布避監督

民眾黨再推十議員參選人 許甫等五位前黨內一級主管插旗地方選戰

