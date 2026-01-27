民眾黨刪對台軍工投資僅留「對美軍購」？王義川再揭「這1問題」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨團總召黃國昌昨（26日）公布民眾黨版《國防特別條例》草案，明定4,000億元上限並列出五大軍購項目，不過內容卻遭國防部批缺乏戰略構想。民眾黨立委張啓楷指出，民眾黨所提出的軍購項目，每一項都是美國戰爭部及台灣政府同意軍購項目之公開資訊，但民進黨立委王義川在《頭家來開講》節目上揭露，民眾黨版的軍購條例僅留下對美軍購的「部分」！

王義川表示，8年1.25兆的國防特別條例內包含「對美軍購」還有不用透過美國政府採購的「商購」，而商購部分就不用跟美國買，台灣的廠商有，就可以投資台灣廠商，而民眾黨認為1.25兆太多，美國說軍購只需要三千多億就可以，所以就把國內的軍工產業的投資研發全部砍掉，只留下跟美國軍購的「部分」，民眾黨列的這些項目不是全部，國防機密會議裡列的都比他們弄出來的多。

廣告 廣告

民眾黨版的軍購條例還被抓包項目跟金額都與維基百科「美國對台軍售列表」中的美方新聞稿幾乎一模一樣，黃國昌訪美返台後稱政院版國防特別條例「對美軍購僅約3千億」，所以自提版本僅留下對美軍購部分，不過卻被發現所列項目根本也非對美軍購的全部。

原文出處：民眾黨刪對台軍工投資僅留「對美軍購」？王義川再揭：項目非全部！

更多民視新聞報導

藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例

民眾黨團自提軍購條例怪國防部 沈伯洋：他們軍事專家出什麼問題？

藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議

