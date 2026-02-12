民眾黨前立委林國成譙賴清德三字經！北檢起訴求從重量刑

林國成狂譙賴清德總統「X你娘」，北檢依公然侮辱罪嫌起訴。 圖：截自YouTube@民眾之聲

[Newtalk新聞] 民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在辱罵總統賴清德三字經「X你娘」，並且現場由YouTube頻道「民眾之聲」全程直播，儘管當晚林國成就在臉書上道歉，賴清德仍提告，北檢認定林國成涉公然侮辱罪嫌起訴，建請從重量刑。

2025年7月20日民眾黨選在民進黨中央黨部前舉辦反罷免集會，活動全程由YouTube頻道「民眾之聲」直播，前立委林國成在下午4時許持麥克風講話，辱罵總統賴清德三字經「X你娘」，更多次喊出「我咧幹～領帶啦！」等語。

林國成當晚在臉書發文「為情緒失控失言道歉」，不過總統賴清德仍對林國成提出告訴，北檢勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍，全案依公然侮辱罪嫌起訴。

檢方建請法院審酌，林國成時任立委，未針對議題理性溝通或辯論，因政治立場對立，率爾在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實有不該，犯後猶飾否認，難認悔悟，建請從重量刑。

