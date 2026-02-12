民眾黨前立委林國成5度飆罵賴總統三字經 公然侮辱罪起訴

林國成(右)去年7月20日下午參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」的公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕時任民眾黨不分區立委林國成去年7月20日下午參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」的公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動更透過YouTube線上影音平台「民眾之聲」直播。總統賴清德事後，對林國成提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。

檢察官調閱當日活動影像，確認林國成5次辱罵賴清德，其中包含三字經「幹你娘」、幹~領帶(台語發音)，貶損告訴人人格及社會評價，且林國成所言並非其口頭禪，也非屬文學、藝術表現，在多人共見共聞的狀況下，故意公然貶損賴清德名聲。

檢察官認定林國成所為，踰越一般人可合理忍受範圍，依涉犯公然侮辱罪將他起訴。

