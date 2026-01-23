民眾黨力推不在籍投票 張惇涵：現行難度大、不可行

行政院秘書長張惇涵今（23日）陪同中選會被提名人拜會民眾黨團。

立法院民眾黨團力推不在籍投票，政壇共識尚存落差，不僅民進黨反對，連國民黨亦持保留態度。不過，國民黨團書記長羅智強昨（22日）強調，國民黨將與民眾黨保持溝通，一旦有共同想法或推動時機的共識，藍白兩黨將聯手推進。然而，行政院秘書長張惇涵今（23日）引述中選會意見，直指該制度執行難度極大，現階段評估並不可行。

民眾黨團於去年12月將黨團版《不在籍投票法》草案自委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票可採移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權及公投權者；適用範圍則涵蓋總統、副總統、中央及地方公職人員選舉與罷免，以及全國性公民投票。

廣告 廣告

儘管藍白兩黨在諸多議題上維持合作默契，但於不在籍投票上仍有分歧，在黨團協商期間，除民進黨表態反對，國民黨亦態度審慎。對此，民眾黨團總召黃國昌強調，將會持續爭取國會其他政黨、其他委員的支持；羅智強則表示，藍白兩黨正針對法案內容進行密切溝通與討論，一旦雙方對於法案想法或推動時機達成共識，屆時將向外界說明後續情形。

然而，行政院也針對實務提出考量，張惇涵今（23日）陪同中選會被提名人拜會民眾黨團，談及不在籍投票，他指出，中選會去年曾發函給22個縣市選委會，請選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供意見。張惇涵特別點名黃國昌未來可能的參選地新北市，直指新北選委會當時已明確回覆，就現況而言，該制度執行難度極大，並不可行。





更多《鏡新聞》報導

紫雲是祖父莊嚴叮嚀！ 黃智賢痛批黃國昌把堂號當中國通行證

邀賴清德赴立院國情報告1.25兆軍購案 藍白挾人數優勢通過

藍睽違9年發年終、綠白維持1.5個月 徐國勇加碼：尾牙人人有滿意紅包