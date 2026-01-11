民眾黨力推代理孕母法案「怕被罵甩鍋衛福部」？！ 翁群翔批「根本是要商業化」：超不要臉！

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化，引起爭議。影響力編輯室協會理事長翁群翔9日直言，如果他在衛福部工作，一定加班轟爛民眾黨。翁群翔指出，詳細拆解相關草案後，發現民眾黨根本是要推商業化，但怕被罵只好把鍋丟回給衛福部，「超不要臉！」

翁群翔於臉書發文指出，針對民眾黨草案內容進行深度拆解，首先質疑法律邏輯與保障。翁群翔指出，草案第18條之9規定，代孕母所生子女直接「視為受術配偶之婚生子女」，跳過收養程序；此外，若委託方在胎兒出生前雙亡，胎兒「視為既已出生」以保障遺產繼承。

翁群翔批評，草案未強制要求委託方投保高額壽險，若發生變故，優先收養的代孕母將面臨極大的扶養負擔，配套嚴重不足。在身體自主權方面，翁群翔點出，民眾黨草案規定極為嚴苛，若孕期發現胎兒有遺傳疾病或畸形，代孕母竟不能自行決定流產，必須經由「雙方同意」。

翁群翔引用國際標準對比，英國標準保障代孕母產後仍有親權轉移的最終同意權，美歐則保障孕婦有絕對墮胎自主權，即便違反合約，委託人也不能強迫，「反觀民眾黨版草案，代孕母打從受孕開始就失去反悔權，胚胎權利全歸委託方」。

而針對商業化議題，翁群翔直指，民眾黨草案雖口稱「互助原則」，卻允許提供「主管機關規定的定額酬金」，實質上就是走向商業代孕。他怒批，該政黨一方面想推動代孕，卻不願承擔社會溝通的責任，「根本就是要推商業化，但怕被罵只好把鍋丟回給衛福部，超、不、要、臉！」

（圖片來源：翁群翔臉書、三立新聞）

