民眾黨助台灣成IPAC會員 范雲感言：外交上跨黨派合作典範

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前於歐盟議會參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）高峰會，並發表演說。台灣IPAC共同主席、綠委范雲今（12）日特別強調，台灣今年首度以正式會員國身分出席，能取得此一地位，關鍵就在於民眾黨立委陳昭姿的參與，使台灣符合IPAC「跨黨派代表」的入會標準。

民進黨立院黨團今日召開「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。

范雲表示，IPAC要求會員國必須有兩大政黨的共同代表，才能成為正式會員，「非常感謝民眾黨與陳昭姿委員願意在去年加入，讓台灣能正式成為IPAC會員，這是台灣外交上的重大進展，也是跨黨派合作的典範。」

她指出，IPAC的制度設計促成其在短時間內快速成長並具有強大影響力。因為當各國主要政黨都願意共同參與時，決議的影響力更能延伸至政府層級，去年IPAC推動的「聯大2758號不涉台模範決議文」即在全球近十個議會獲通過，顯示其行動力與凝聚力。

范雲也還原蕭美琴副總統在歐洲議會發表演說的盛況，形容現場「震撼又感動」，五十多位跨黨派國會議員全體起立鼓掌，掌聲久久不歇，演講結束後更有議員紛紛上前合照、索取講稿。各國議員盛讚蕭美琴的演說深刻剖析台灣在威權壓力下的民主韌性與外交策略，「這不只是象徵性支持，而是希望學習台灣抗衡中國擴張的經驗與智慧。」

范雲進一步說明，IPAC此次通過的《布魯塞爾公告》正式譴責跨國鎮壓，要求會員國政府採取具體行動，包括質詢行政部門、凍結涉案資產、實施簽證限制與刑責追究，並建立安全通報機制協助受害者。她強調，這是IPAC共同反制中國威權滲透、維護國際人權的重要宣示。

此外，IPAC本次會議也針對西藏人權、強制摘取器官、稀土控制及台海維持現狀等議題通過決議。范雲指出，IPAC明確定義「違反現狀」的行為，包括阻止台灣行使治理權、干涉台灣與他國往來、以強迫手段迫使台灣接受政治安排，並呼籲各國政府應考慮對中共採取具體制裁。

范雲最後說，今年IPAC共有二十多國、五十多位國會議員與會，全體舉手通過多項決議。她強調，這次會議不僅是台灣外交的里程碑，更象徵跨黨派合作讓世界看見民主台灣的團結與力量。

