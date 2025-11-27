民眾黨北屯議員提名遭質疑內定 江和樹：別把好牌打到輸

台中市議員江和樹。（摘自江和樹臉書直播）

台中市新聞局前局長吳皇昇日前宣布加入民眾黨並將爭取參選北屯區市議員，他近日並和主席黃國昌一起赴日參訪，由於北屯區共有4人表態，吳皇昇高調舉動，讓地方大感不滿。台中市議員江和樹認為，現在仍在協調階段，「高調帶出門」做法好像已經確定人選，他不否認吳是好人才，但其他3人在地方經營多年，他希望中央應公平考量，不要一手好牌打到輸牌。

布局九合一大選，民眾黨日前公布議員提名名單，台中市北屯區有意爭取參選新人輩出，除吳皇昇有意選議員，台中市議員江和樹市議會主任邱于珊今天宣布投入戰局，另有陳諭韋、許瑞宏也想選北屯區，最終4人將協調出1人參選。

廣告 廣告

江和樹今天開直播批評，黃國昌主席出訪只邀吳和北部人士，讓人質疑黨中央對選舉有偏袒，中部黨部人員在地方長期為黨努力，但都未受邀，他認為吳皇昇有歷練一定是個好人才，但目前仍在協調當中，應當低調行事。

江和樹表示，他希望2026年在台中市議會可以成立黨團，明年選戰民眾黨在北屯區很有機會拿下一席議員，上屆邱于珊代表參選落敗，但邱未曾離開地方，一直努力到現在，無私為黨付出。

江和樹說，不僅邱于珊，陳諭韋、許瑞宏都在台中長期努力，吳皇昇對地方有還未有經營和貢獻，現在突然空降，地方都還在協調中，但吳跟黃國昌赴日出訪猶如「直達天聽」，好像已經確定人選，他認為吳應該現階段應該低調，他更希望民眾黨不要變成台北黨，要好好正視地方，不要把一手好牌打到輸。

【看原文連結】