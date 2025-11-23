民眾黨北市議員席次不保？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
記者詹宜庭／台北報導
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，初步討論2026地方選舉藍白合一事。針對國民黨2026議員提名何時進行新人初選？國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，新人初選各選區要等中央核定直轄市與縣市議會議員提名辦法出爐，按慣例會先保障現任議員，若有多的名額才會給新人做初選競爭；至於黃國昌稱對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，戴錫欽說「國民黨尊重民眾黨提名策略」。
戴錫欽上午出席議長盃全國圍棋公開賽，他受訪時表示，新人初選各選區要等中央核定直轄市與縣市議會議員提名辦法，這部分時序會先處理縣市長，特別是像直轄市連任市長，例如台北市長蔣萬安會比較單純一點，完成後會公布議員提名辦法，有缺的部分就會由有意參選的新人登記。
戴錫欽指出，按照國民黨過往慣例，會先保障現任議員，若有多的名額會給新人做初選競爭，但這還是要根據中央提名規定內容，會有全國一致性作法，「下周開始我也會跟有意參選的新人陸續碰面，也會跟連任議員交換意見，共同擬定最好提名機制，務必要提出最強人選」。
至於鄭黃會後是否會與民眾黨秘書長周瑜修進行協商？戴錫欽說，自己跟周瑜修是好朋友，兩位黨主席見面後交換初步意見，奠定藍白合框架，未來會在這樣的基礎下，持續市黨部對市黨部，或是市黨部與民眾黨中央溝通協調。戴錫欽也提到，對於民眾黨「4+2席」盼6席全上的提名策略，國民黨也充分尊重，「我們也在衡量自己在各選區議員實力後，務必會讓國民黨單獨過半，也務必讓國民黨及友軍席次最大化」。
