即時中心／黃于庭、陳治甬報導

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，尤其首都台北選戰備受外界關注。民眾黨目前於北市有4席議員，中正萬華、松山信義選區明年可望各多提名1人；不過，民眾黨並無規劃推派人選挑戰現任市長蔣萬安，外界關心若沒有「母雞」帶小雞，議員席次恐怕不保。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日自信喊話，他對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩今日舉辦「台灣有愛・民眾溫情」寒冬送暖園遊會，黃國昌、前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪均出席活動。黃國昌稱，黃瀞瑩過去幾年擔任議員期間，相信她的表現有目共睹，不僅在議會為民發聲，監督市政有理有據，且從今天活動中看得出來，對方在基層扎根非常深，「我對於4位議員連任充滿百分之百信心，展望2026年，相信台灣民眾黨在台北市『4+2全壘打』絕對是可以達成的目標」。

至於台北市長選舉部分，黃國昌說，他跟國民黨主席鄭麗文對於接下來合作，雙方都有相當高的誠意與善意，相信等進一步磋商以後，就能一步一步往前走；不過最重要的還是過程中，能得到更多民眾信任與支持。

媒體也追問，柯文哲是否有關注「鄭黃會」？黃國昌回應稱，柯文哲當然關心，他也表達「整體氣氛非常融洽，往正確方向在邁進」；此外，他們在討論相關事務的時候，會比較著眼於民眾黨長遠發展，對於目前國內外情勢，也都會深入進行溝通、交換。

原文出處：快新聞／民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」

