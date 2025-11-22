民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」
即時中心／黃于庭、陳治甬報導
朝野各黨派持續布局2026九合一大選，尤其首都台北選戰備受外界關注。民眾黨目前於北市有4席議員，中正萬華、松山信義選區明年可望各多提名1人；不過，民眾黨並無規劃推派人選挑戰現任市長蔣萬安，外界關心若沒有「母雞」帶小雞，議員席次恐怕不保。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日自信喊話，他對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。
民眾黨台北市議員黃瀞瑩今日舉辦「台灣有愛・民眾溫情」寒冬送暖園遊會，黃國昌、前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪均出席活動。黃國昌稱，黃瀞瑩過去幾年擔任議員期間，相信她的表現有目共睹，不僅在議會為民發聲，監督市政有理有據，且從今天活動中看得出來，對方在基層扎根非常深，「我對於4位議員連任充滿百分之百信心，展望2026年，相信台灣民眾黨在台北市『4+2全壘打』絕對是可以達成的目標」。
至於台北市長選舉部分，黃國昌說，他跟國民黨主席鄭麗文對於接下來合作，雙方都有相當高的誠意與善意，相信等進一步磋商以後，就能一步一步往前走；不過最重要的還是過程中，能得到更多民眾信任與支持。
媒體也追問，柯文哲是否有關注「鄭黃會」？黃國昌回應稱，柯文哲當然關心，他也表達「整體氣氛非常融洽，往正確方向在邁進」；此外，他們在討論相關事務的時候，會比較著眼於民眾黨長遠發展，對於目前國內外情勢，也都會深入進行溝通、交換。
原文出處：快新聞／民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」
更多民視新聞報導
法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光
一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
柯文哲復出？驚現「回中央黨部」辦公 黃國昌認了這事：看他計畫
其他人也在看
柯文哲低調回民眾黨中央辦公？ 黨魁出面澄清：只是同棟大樓
日前媒體報導前民眾黨主席柯文哲疑似低調回到民眾黨中央黨部辦公，對此，民眾黨今（22）日澄清，柯文哲辦公空間並非黨部，而是位於同棟大樓，距離黨部相當近，有事要討論則可以隨時找到人。中天新聞網 ・ 2 小時前
思母之心化動力 夜市滷味王"九鼎燒"火力全開噴汁
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導熱滾滾的大鍋美味，也是思念母親的滋味！在台中市旱溪夜市，有一個現煮滷味攤，陣仗一排開，就是九大鍋"黑金"！老闆二十歲就在夜市創業，想要早日買房子給媽媽住，雖然幾年前，媽媽已經登出了人生，做兒子的把思念母親的心，都用心在滷出美味裡！民視 ・ 28 分鐘前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 20 小時前
在台北上班！他猶豫買房「選林口還新莊」 網秒挺後者：當然越近越好
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價持續攀升，許多通勤往返台北市的上班族，在買房時不得不往外圍尋找更能負擔的選項，然而地點不同，通勤時間、生活...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
台中市日前發生惡煞飆車圍毆居民，現在太平又傳出20多人深夜群聚鬥毆。21號凌晨1點，共有七車陸續停在921地震公園旁，有人持棍棒、有人徒手毆打，警方一趕到所有人立刻落荒而跑，事後通知13人到案，並依妨害秩序、傷害罪移送。 #台中#惡煞飆車#圍毆東森新聞影音 ・ 20 小時前
鄭任汶專欄：黃國昌想再跳船到國民黨也不令人意外
鄭麗文與黃國昌，這兩位的從政歷程，有點一樣又不太一樣。他們都曾經發狠怒罵國民黨與中共，還希望台灣可以走向自由獨立的道路，但後來，他們選擇加入原本痛恨的陣營，一位成為她口中「萬惡國民黨」的主席，另一位成為民眾黨主席並展開藍白合作，與他昔日嘲諷的對手共舞。這兩位有著類似的從政軌跡，也算是擁有共同革命情感的同志，從現在起，他們正踏著與昔日中共長征節奏一致的步伐，朝向推倒對手並建立與中共政權合而為一的道路前進。鏡報 ・ 10 小時前
新北、桃園之戰 黃暐瀚預測他對決蘇巧慧 這人挑戰張善政
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌高峰會，圓滿落幕。針對新北市長人選，黃國昌表示，若有更好人選，也會兼顧大局，表態不會堅持選到底。媒體人黃暐瀚表示，黃國昌已經表態他不會扯後腿，新北市長之戰就是國民黨籍的台北市副市長李四川跟民進黨立委蘇巧慧對決了。至於桃園市長之戰綠營人選，他認為，總統府副秘書長何志偉可能會出線。中時新聞網 ・ 1 天前
石虎柳丁事件重傷 大苑子董事長南下向農民道歉「聲明全文曝光」
連鎖手搖飲大苑子近日以「石虎柳丁」宣傳新商品，卻被農場指控「一顆石虎柳丁都沒買」，還被發現已經註冊「石虎柳丁」商標，引發公關危機。大苑子昨為了滅火，緊急聲明下架石虎柳丁的商標圖文申請，董事長邱瑞堂今天（11/21）更率領幹部親自南下向農民道歉，希望平息風波。太報 ・ 19 小時前
黃國昌出席黃瀞瑩活動 有信心北市議員4+2全壘打
（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注民眾黨2026台北市布局，民眾黨主席黃國昌今天表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作中央社 ・ 4 小時前
黃國昌、陳佩琪響應寒冬送暖園遊會（2） (圖)
台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，民眾黨主席黃國昌（前右2）、前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前右）出席響應。中央社 ・ 5 小時前
政治讀新術／柯文哲蓄勢待發？馬郁雯曝「這兩人」悄悄歸隊：等黃國昌卸任立委
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，交保後行蹤低調。不過，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前卻貼出一張「柯文哲在中央黨部辦公...FTNN新聞網 ・ 1 天前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 33 分鐘前
不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥
蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。中天新聞網 ・ 2 小時前
中日關係惡化影響擴大 中國日料店業者歎「大量訂位遭取消」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等，中日關係緊張造成的影響層面持續擴大。在北京與上海經營日本料理店的部分業者都表示，出現餐廳訂位被大量取消的情況，且無法採購、供應日本魚類。中國外交部發言人日前表示，目前形勢下，即便開放進口，日本水產品也不會有市場。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權EBC東森新聞 ・ 2 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
蛋黃區撐不住？新北人口大挪移！板橋年減3,488人 淡水逆勢爆增6,411人衝冠
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導新北市也出現脫北潮?！台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 7 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲男突情緒失控暴走 當街揮舞鐵棍打傷夫妻
22日上午9時許，新北市三重區三和路四段382巷口，一名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，之後持鐵棍於路上隨機攻擊，一對夫妻遭顏男揮打受傷，警方獲報後趕抵，隨即將2人送往新光醫院，所幸無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，訊後將依傷害罪、及毒品危害防治條例，移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB》Towns日前抽中全球僅1張的山本親簽卡售出！成交金額曝光
大家還記得日前紐約尼克中鋒Karl-Anthony Towns，曾靠著「神手」抽出全球僅有1張的洛杉緯來體育台 ・ 7 小時前