民眾黨南投縣議員簡千翔宣布退黨 改以無黨籍參選

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（中央社記者鄭維真、陳俊華南投9日電）民眾黨南投縣黨部前主委、南投縣議員簡千翔今天宣布，民眾黨政黨理念日趨模糊，與其價值漸行漸遠，黨內運作模式看人辦事，他即刻起退出民眾黨，議員選舉以無黨籍參選。

對此，民眾黨發言人張彤表示，尊重其個人規劃。

曾任民眾黨南投縣黨部首任主委、南投縣議員簡千翔今天召開記者會表示，他大學畢業後赴英國留學，英式民主在其內心有很大啟蒙，看到台灣政黨惡鬥內耗，很擔心台灣會因此失去國際競爭力；5年前他到民眾黨中央黨部毛遂自薦，希望為國家及地方盡心力，也期待能打破兩黨對立僵局。

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簡千翔說，他加入民眾黨後，自告奮勇，為黨出錢出力，讓南投縣黨部從無到有，他擔任縣黨部主委4年，也代表民眾黨當選南投、名間選區縣議員，成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。

簡千翔提及，政黨理念日趨模糊，已與其價值漸行漸遠，他認為政黨應貫徹理念，在既定黨章制度下務實向前行，秉持理性和科學服務民眾，但目前黨內運作模式卻是看人在辦事，和他的主張出現很大落差，因此他即刻起退出民眾黨，2026年地方議員選舉他將以無黨籍參選。

對此，民眾黨發言人張彤表示，民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，尊重其個人規劃。

張彤強調，民眾黨是個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友以及陸續加入的新夥伴們，堅守民眾黨價值、為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍、團結向前。（編輯：林恕暉）1150409