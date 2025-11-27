民眾黨原擬列不分區立委陸配遭收押 徐春鶯涉受指示資助總統大選

陸配何春鶯涉嫌受指示資助台灣選舉，新北地檢聲請羈押或新北地院裁准。（圖／報系資料照片）

民眾黨原擬列入不分區立委名單的陸配、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，昨（26日）遭新北地方檢察署搜索約談，檢方認為徐女涉嫌違反反滲透法等案件，今天凌晨向新北地院聲請羈押禁見，法官下午裁准。

新北檢表示，該署檢肅黑金專組黃佳彥、林佳慧檢察官指揮法務部調查局臺中市調查處偵辦被告徐春鶯等涉嫌違反反滲透法等案件，昨日持新北地方法院核發之搜索票，搜索被告徐春鶯之住居所等 11 處，並帶回徐春鶯等 7 名被告及相關證人12 人釐清案情。

經檢察官訊問被告徐春鶯等人後，認被告徐春鶯涉犯銀行法第 125 條第 1 項、刑法第 216 條、第 215 條行使業務上登載不實文書、刑法第 339 條第 1 項詐欺取財、反滲透法第 4 條第1 項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，反滲透法第 9 條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，法院今日下午裁定准許羈押禁見。

餘6 名被告則認涉犯反滲透法第 4 條第 1 項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持、刑法第216 條、第215 條行使業務上登載不實文書、刑法第 339 條第1項詐欺取財等罪，由檢察官分別諭知交保新臺幣 15 萬元等不等之金額，並均予限制出境出海。

