民眾黨參選人亂架競選看板危害道路安全惹眾怒！桃園建管處要拆了

[Newtalk新聞] 民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良亂架競選看板影響道路安全，不但與紅綠燈融為一體，還在看板上「挖洞」嵌入行人號誌。網友傻眼直呼：「這太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「會擋到視線，超級危險」。桃園市府建管理處今（17）天表示，該案屬未經申請逕自設立的廣告物，將進行拆除。林晏良則說，造成社會大眾觀感不佳，他誠摯表達歉意。

該看板屬於民眾黨桃園市八德區議員候選人林晏良，位於桃園市八德區大正里大明街上。民眾直擊拍下，該看板架設在人來人往的大街上，看板上的「良」字被挖空，讓號誌燈燈面穿透而出，看板巨大的體積影響行車及行人過馬路的安全視線。看板上寫著「照顧上一代、幫助這一代、培養下一代」的口號，卻遮擋交通號誌、危及用路人安全而引起輿論譁然。

網友紛紛留言痛批：「這太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「這已違規了吧」、「這地方是可以掛廣告牆的嗎？」、「會擋到視線，超級危險」。桃園市府建管理處指出，今天派員到場了解，經查該案屬未經申請，逕自設立的廣告物，將進行拆除，也呼籲民眾廣告物設置需依據規定申請設置。

林晏良回應，看到相關訊息就立即督促廠商，盡速移除該面廣告，造成社會大眾觀感不佳的部分，他也誠摯的表達歉意，未來一定會更加謹慎。林晏良目前擔任民眾黨創新創業委員會執行長、日日春貿易有限公司執行長，此次預計投入桃園市八德區的議員選戰。

