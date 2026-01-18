民眾黨參選人看板遮號誌燈 Cheap轟：笑死！深思熟慮的愚蠢

記者李鴻典／台北報導

2026選戰開打，民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良的競選看板擺放位置令人困惑，竟直接在看板上挖了一個大洞，與紅綠燈融為一體，還在看板上「挖洞」嵌入行人號誌，引發批評，百萬網紅Cheap開轟，深思熟慮地愚蠢。對於惹議，林晏良也發文致歉，並已由桃園市政府建築管理處迅速執行完成拆除作業。

民眾黨參選人林晏良的看板直接嵌入行人號誌。（圖／（翻攝自Threads @plump_ann）

Cheap開轟，笑死，民眾黨桃園市議員候選人林晏良，設了一個超大看板，但怕遮住行人號誌燈，然後...就在上面挖了個洞...？

Cheap指出，所以...他知道那裡有燈，然後大概思考了個半分鐘，決定：「嗯~我們來挖個洞，這樣就不算遮住了吧？完美~」

Cheap還說，重點是那個洞挖得還特別拙劣，名字就三個字而已，你直接把它削掉三分之一，「哥~~良被挖掉了啦，好像這個人只是『部分人格』？這...不是深思熟慮的愚蠢嗎？」

Cheap轟林晏良：笑死！深思熟慮的愚蠢。（圖／翻攝自Cheap臉書）

林晏良昨致歉表示，針對這兩天八德區廣告看板懸掛位置引發的討論與關切，在此向社會大眾誠懇說明並致歉。

林晏良說，知道在八德這樣一個大家都很在意生活安全與品質的地方，任何細節都不該出錯。此次看板設置於紅綠燈號誌立桿下方，確實造成交通設施的視覺遮擋，影響行車安全，這樣的設置方式並不妥當，責任在他，他不會迴避。

林晏良說，交通安全沒有任何模糊空間，也正因為每一條道路、每一個路口，都是鄉親每天反覆使用的生活場域，面對問題，他的態度只有一個原則：確認事實、立即處理、馬上修正。

林晏良發文致歉，並已由桃園市政府建築管理處迅速執行完成拆除作業。（圖／翻攝自林晏良臉書）

