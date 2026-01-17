民眾黨參選人「競選看板遮行人號誌」 林晏良急道歉：已移除

民眾黨桃園市議員擬參選人林晏良的競選看板遮住行人號誌燈遭砲轟，目前已拆除。翻攝自Threads



年底將舉行九合一大選，各政黨參選人陸續展開宣傳，民眾黨桃園市議員擬參選人林晏良一個設置在桃園市八德區的競選看板，竟直接把行人號誌燈擋住，僅僅挖了一個小洞露出燈號，引發網友砲轟，「行人號誌燈你都要搞，這種到底要選什麼」。

有網友在Threads貼出影片，可見林晏良的這條競選布條掛設在號誌燈與電線桿旁，雖然在「良字」上挖洞露出號誌燈，但部分角度仍可能遮住行人燈號，忍不住痛批，「法盲黨不要這麼無良」、「這看板真的太白目了」、「嫌票太多嗎？」

爭議延燒後，林晏良今（1/17）日上午在臉書發文回應，表示該面看板是因「支持者較為熱情」，協助安排製作與上架，他對支持者的好意表達感謝，但也強調，民眾黨一向講求法治，對於可能影響公共安全的作法「無法接受」。

林晏良指出，身為擬參選人，他將概括承擔責任，並在昨天下午得知情況後，已立即督促廠商「今日務必移除」該廣告看板，「造成社會大眾觀感不佳的部分，本人在此誠摯的表達歉意；再次抱歉，未來一定會更加謹慎」。

林晏良稍早表示，感謝桃園市政府建築管理處協助處理，看板今日中午拆除，再次向市民致歉，並表示，這是他第一次參選，「在選情艱困、壓力交織的過程中，仍有思慮不周、處理不夠完善之處，我不迴避，也不推託，責任在我」，未來每一個細節都會更加謹慎和自省。

