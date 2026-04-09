即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨布局2026年九合一選舉，但屢傳參選人退黨、退選等消息，而現任黨籍南投縣議員簡千翔，今（9）日上午召開記者會指出，目前黨內的運作模式卻已「走鐘」到看人在辦事 ，這樣的路線和作法，和自己的主張出現了很大落差，「因此我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨，2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選」，他也成為創黨主席柯文哲一審宣判後，首位退出民眾黨的人。





簡千翔認希望能為台灣做事 選擇加入民眾黨

簡千翔今日上午開記者會表示，5年前，自己到民眾黨中央當部毛遂自薦，希望能為國家、為地方盡一份心力。

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他提及，自己大學畢業後到英國留學，十年間打工、K書終於在雪菲爾大學取得教育博士，而在英國那段日子，英式民主在內心是很大的啟蒙，也因此看到台灣政黨惡鬥的內耗，很擔心台灣會因此失去國際競爭力，也很希望自己能為台灣做事情，也期待能打破兩黨對立的僵局，因此選擇加入新成立的「台灣民眾黨」。

「入黨後我自告奮勇，為民眾黨出錢出力，使南投縣黨部從無到有」，簡千翔說明，自己當縣黨部主委4年，也代表民眾黨選上南投、名間區的縣議員，成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員 。

快新聞／民眾黨又出事！柯文哲一審後首位宣布退黨 南投議員喊：無黨籍參選

南投縣議員簡千翔宣布退出民眾黨，並以無黨籍身分參選。（圖／民視新聞）

話鋒一轉，簡千翔指出，自己懷著滿腔理想和熱血，義無反顧地加入民眾黨，但很遺憾地，這個政黨的理念日趨模糊 ，已和他的價值漸行漸遠，因此決定退出民眾黨。

「很多人會問，為什麼是現在離開？」，簡千翔說，在他的認知，政黨應該要能貫徹理念，並在既定黨章制度下，務實地向前行，秉持理性和科學服務民眾，但目前黨內的運作模式卻已「走鐘」到看人在辦事 。

簡千翔強調，這樣的路線和作法，和自己的主張出現了很大落差，「因此我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨，2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選」。

柯文哲一審宣判宣布退黨連鎖效應？簡千翔這樣說

他受訪表示，加入政黨是很重要的事情，但退出政黨也很重要，所以連假前已和黨中央聯絡過，因此這不是衝動的決定，黨中央也有慰留，但更多是理念的關係，因此退黨是不得不的做法。

記者提問，由於簡千翔是在柯文哲一審宣判後退黨的人，是否會擔心後續連鎖效應？簡千翔強調，這件事情沒有辦法在考慮範圍內，也希望不會有連鎖效應，每個候選人、政治人物應都是獨立個體有獨立的想法，也不認為自己退出會影響其他人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／民眾黨又出事！柯文哲一審後退黨第一人 簡千翔：無黨參選南投議員

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