民眾黨又出事！毛嘉慶涉性騷「民調喊停」 黃國昌急回：高標準要求

2026九合一大選將近，民眾黨近期著手布局地方議員、縣市長人選，不過卻爆出，有意爭取桃園市議員提名的媒體人毛嘉慶，遭指控對女黨工熱烈追求，甚至以「要不要開房間」等語騷擾。而民眾黨中評委經開會決議，認為後續有深入調查之必要，暫停該選區初選民調。對此，黨主席黃國昌今（3）日表示，後續相關處置，黨中央會依法辦理。

針對性平爭議，民眾黨中評會主委李偉華表示，中評會已於昨（2）晚召開會議，鑒於收到本案當事人提供之新事證，認為茲事體大，後續有深入調查之必要，因此決議請民眾黨選舉決策委員會，暫停該選區初選民調。

李偉華進一步補充，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行。

對此，黃國昌說，對於民眾黨而言，尊重性平、性騷擾零容忍，是非常重要的核心價值，相關事情已經進入中評會程序，同時也要尊重當事人隱私，以及法律對當事人身分保密規定，接下來中評會依法律及規章調查處理。

黃國昌重申，有關性平價值的尊重，以及對相關行為規範準則的要求，民眾黨會用最高的標準，要求所有從政同志。

另黃國昌也指出，從黨中央的立場，在進行調查的同時，也必須遵守相關法令，而該權責屬於中評會，就交由中評會這個獨立單位進行調查，後續相關處置，黨中央會依法辦理。

