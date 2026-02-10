民眾黨又有人不服初選！黃國昌認了「民調有狀況」：邀執行機構說明

即時中心／黃于庭報導

2026選戰號角吹響，朝野各政黨積極布局人選，號稱民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一、三重蘆洲服務處主任周曉芸，黨內議員初選以些微差距敗給低調參選、未經營地方的對手陳彥廷，周隨即提出複查；不僅如此，國民黨新北市議員黃永昌兒子黃承鋒，對於民調結果同樣有異議，也已申請複查。而黃國昌今（10）日認了，民調機構的確出現意想不到、違反民調執行作業的狀況；至於是否有可能重辦初選，他則沒把說話死。

針對民調結果，黃國昌表示，初選都按照黨的制度走，當初民調機構也是透過候選人抽籤決定，要幾家民調也是候選人，原則上就做一家，如果他們願意做更多家，經過協議也可以進行。

黃國昌稱，對於民眾黨而言，堅持「開大門走大路」，透過制度化解所有可能的爭執。他也坦言，三重蘆洲選區執行初選過程中，民調機構的確出現意想不到、違反民調執行作業的狀況，相關調查報告初稿已經出來，今天下午將邀請學者專家到選決會，公平地讓民調機構說明，當初為何沒有按照既定辦法實施。

接著，黃國昌指出，這些民調機構執行時，第一線處理狀況跟當初設定的不太一樣，會讓他們有機會說明；同時為了昭公信，2個候選人也都會邀請列席，希望在資訊對等、透明的情況之下，透過制度解決爭議。

周曉芸、陳彥廷是否都會出席選決會？黃國昌回應「是啊」，調查報告內容應該讓他們知道；另也邀請民調執行機構，因為報告出來以後，有問他們執行過程，某部分跟當初設定規矩不太一樣，兩批不一樣的樣本，回覆狀況天差地別，「他們在執行的時候到底出了什麼狀況，也讓民調機構有機會說明」。

黃國昌坦言，初選黨內難免競爭，對如果對民主是有信仰的話，那就按照民主精神，循制度解決相關爭議，「也只有這種開大門走大路的方式，才能取得黨內支持者及社會信任」。

至於有無可能重辦初選？黃國昌沒把話說死，並表示他不會做預設，還是要經過選決會討論，民調機構也要說明、聽聽意見，順便了解他們接下來想怎麼辦，並讓候選人表達自身看法，不希望在沒有給說明機會的情況之下，選決會就公布調查結果。

