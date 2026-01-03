即時中心／高睿鴻報導

民眾黨近期狀況頻傳，先是黨內多名大咖柯文哲、黃國昌、高虹安等人，先後深陷司法風暴，後又爆發「退黨潮」，前民眾黨發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉、台中北屯區市議員參選人陳諭韋，也陸續因各種理由，宣布離開白營。豈料，在民眾黨風雨飄搖之際，又驚傳有人跳船，新竹市樹下里里長蔡志堅出面證實，已遞交退黨申請，並預計以無黨身分競選竹市香山區市議員；外界也傳，此舉與他未獲黨提名有關。

廣告 廣告

民眾黨近日頻傳退黨新聞，且似乎多與提名爭議、初選程序有關，去（2025）年底，陳諭韋因「黨部提名作業太慢」決定退黨，表示將改以無黨籍身分參選；據悉，此次白營於北屯區市議員選戰，確實競爭膠著，原傳出4人有意參選，包括陳諭韋、民眾黨議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊、中央委員許瑞宏、前台中市府研考會主委吳皇昇等。對藍、綠兩大黨而言，一區提名多人很常見，但民眾黨是支持者較少的小黨，僧多粥少的情況下，可能就有人得離場。

再往前回顧，經營新北三蘆區許久、累積一定地方實力的李有宜，無預警宣布退黨，也讓不少人吃驚；而雖然她日前聲稱，退黨是為了攻讀博士，但外界卻傳「案情不單純」，可能與主席黃國昌硬是在她的選區，掛出與周曉芸合作的看板、並打算支持這位空降子弟兵選議員有關。對於這樣的傳言，前民眾黨立委蔡壁如也坦承說，「外界難免覺得，是不是跟周曉芸與黃主席一起掛看板有關係？」。

而如今，竟連一向對黨忠誠、甚至於擔任里長期間，頻頻出面聲援市長高虹安、還多次親自到法院相挺的蔡志堅，都突然選擇退黨，更是讓政壇議論紛紛。媒體《自由時報》披露，大罷免期間，他積極挺高、努力宣傳反罷；以里長身分，主動配合市府宣傳工作，結果卻沒獲白營提名，參選香山區市議員。因此，蔡憤而退出白營、改以無黨籍選議員；至於民眾黨則提名葉國文，屆時恐形成互打分票的局面。

快新聞／民眾黨又有人跳船！昔挺爆高虹安 「他」未獲提名後宣布退黨

新竹市樹下里里長蔡志堅（後）宣布離開民眾黨。（圖／翻攝自蔡志堅臉書）

談及退黨原因，蔡志堅則聲稱，他之前就已經常思考一個問題，「地方民意代表的角色，究竟是政黨代言人，還是民眾的傳聲筒？」；他表示，隨著時間推移，逐漸發現政黨框架與立場，有時反而成為自己與不同聲音溝通的隔閡。蔡志堅直言說，香山鄉親在乎的事情，是路平不平、長輩有沒有人顧、孩子能否在地安學，「這些民生問題不應該有顏色，更不該在政黨攻防中被犧牲」。

所以他聲稱，當個人對地方的責任感，大於對黨派的依歸時，「我知道，我必須做出抉擇」。蔡志堅續指，離開政黨對他而言，是一次「人生規劃的重整」，因此決定回到最純粹的身分：一個深愛香山的子弟。他再稱，脫下黨服後，不再受限於黨派意志；之後可更自由地串聯資源、更客觀地去監督市政、更真實反映香山人心聲。

蔡志堅也預告，接下來將以「無黨候選人」身分，正式投入竹市香山區市議員的選戰。他稱，自己沒有華麗的黨派外殼，但有一顆對香山絕對忠誠的心，「我將用我的雙腳走遍每一寸土地，用我的專業爭取每一分建設」。蔡志堅認為，政治不該只有對立，也應該是為民服務的初衷。

他後又強調，今天選擇退出政黨，是深思熟慮後的唯一選擇。蔡志堅接著說：「3年的里長工作，每天都是為了里民的福祉而努力、每場選舉都是對自己承諾的驗證」。而對於議員選戰，蔡更表示，這一戰必須全力以赴、毫無保留，「因為我深信，努力的方向正確，勝利必將屬於堅持的人」。

原文出處：快新聞／民眾黨又有人跳船！昔挺爆高虹安 「他」未獲提名後宣布退黨

更多民視新聞報導

搶錢？北市萬華知名小火鍋店「房租暴漲60%」 不堪成本宣布歇業

2026國運籤曝大選命運！「4縣市」藍天變綠地

賴清德外交滿意度近6成！矢板明夫驚「台灣人清醒了」再轟藍白1

