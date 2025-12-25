民眾黨又有人退黨！她不滿黨內提名太慢 無黨籍參選議員

陳諭韋（右）過去與民眾黨不分區立委麥玉珍合照。（翻攝自陳諭韋臉書）

民眾黨又有人退黨！有意參選台中市議員的陳諭韋今天（25日）正式辦理退黨，並提交聲明書，繼民眾黨發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉之後，白營再度失去一員。陳諭韋談到退黨一事，主因在黨內提名流程進度過於緩慢，決定離開民眾黨，以無黨籍身分參選；根據《自由時報》報導，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，尊重個人選擇。

民眾黨台中市北屯區市議員競爭激烈，包括前埔里鎮代會副主席陳諭韋、議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊、前台中市府研考會主委吳皇昇與中央委員許瑞宏，都有意參選，僧多粥少的狀況下，遲遲等不到黨的提名，導致陳諭韋出走。

陳諭韋表示，已經在12月23日自行向台灣民眾黨台中市黨部遞交退黨聲明書，強調參選不是因為黨內派系的安排，也不是政治算計的產物，參選是為了用更多、更具實質影響力的方式，為北屯區帶來改變。





