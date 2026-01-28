民眾黨又爆爭議了！「他」遭檢舉騷擾女黨工 黃國昌：秉公處理

即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將近，民眾黨近期著手布局地方議員、縣市長人選，不過卻爆出，有意爭取桃園市議員提名的媒體人毛嘉慶，遭指控對女黨工熱烈追求，甚至以「要不要開房間」等語騷擾。對此，黨主席黃國昌今（28）日表示，無論對方身分「一切秉公處理」；而黨中央也回應，確實有收到檢舉，對違反性平事件零容忍，一定依據黨章及相關法規辦理。

根據《ETtoday新聞雲》報導，去（2025）年12月宣布加入民眾黨的毛嘉慶，傳出在入黨前，對女黨工熱烈追求，不僅積極向對方示好，甚至脫口詢問「要不要開房間」，多次言語騷擾令受害者相當不舒服。

據悉，該案是從民眾黨內部餐會傳出，隨即在黨內流傳開來。有黨員主張，雖騷擾事件發生在毛嘉慶入黨前，但他如今已入黨且可能代表參選，考量從政者本就得面臨多方放大檢視，故向黨中央檢舉，盼能維護黨譽。

對此，黃國昌今早受訪表示，以中央黨部的立場來講，任何不管有關性平、霸凌，各式各樣職場上勞工權益的保障，一向都以最嚴肅的態度面對、處理，「一切秉公處理，不管對方身分是什麼」。

民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

中評會主委李偉華表示，任何檢舉案確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依民眾黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種影射及攻擊等應適可而止。

而毛嘉慶則發文說，這次他與2位可敬的同志投入中壢區初選，中壢可能是2026第1個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，根據現有的民調資料，他有一定程度的領先，這是鄉親的厚愛，他一方面如履薄冰，一方面也在思考，要如何在初選結束之後，團結民眾黨士氣。

毛嘉慶指出，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。初選前夕爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，「誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出」，並強調自己4年的努力，不會受莫須有的報導干擾。

《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／民眾黨又爆爭議了！「他」遭檢舉騷擾女黨工 黃國昌：一切秉公處理

