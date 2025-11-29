民眾黨又一人涉反滲透法遭押！周永鴻揭：徐春鶯「有3紅」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，疑似接受中方指示、資助，在2022年及去年選舉時，分別替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台，涉反滲透法等而被收押禁見。據報導指出，所謂的「中方」可能包含在中國簡稱為「民革」的中國國民黨革命委員會，因為徐春鶯2023年也曾率團出席座談，關係恐怕匪淺。對此，民進黨台中市議員周永鴻在《頭家來開講》節目上直指徐春鶯有「3紅」！

民革雖名為「中國國民黨革命委員會」，但不是國民黨分支，而是中共領導下「多黨合作」體系中的一員，徐春鶯在2023年也率團出席民革上海座談，周永鴻表示，「徐春鶯拿紅錢又跟紅黨有關，最重要是還有收紅指令，這些都源自於共產黨」，民革只是花瓶而已，弄個在野黨假象，讓大家覺得中國也很民主罷了，藍白上下聲援徐春鶯，大概是因為知道「3紅」背後的影者是誰。

反觀前黨員馬治薇因犯反滲透法被羈押禁見，民眾黨馬上開除黨籍，不過同樣的情況徐春鶯卻獲得聲援，是否因為徐春鶯背後勢力不容小覷。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：涉反滲透法被收押！周永鴻曝徐春鶯涉「3紅」：紅錢、紅黨、紅指令！

