民眾黨又一戰將退黨！陳諭韋親揭原因 黨部證實了

陳諭韋宣布將退出民眾黨，以無黨籍的身分參選中市北屯區市議員。翻攝自陳諭韋臉書



民眾黨近日頻傳戰將退黨，包括黨發言人李有宜、創黨成員「大媽老司機」朱蕙蓉陸續離開黨內，如今有意參選台中市北屯區市議員的前埔里鎮代會副主席陳諭韋也於日前宣布，已自行向台中市黨部遞交退黨聲明書，並強調之所以決定參選，是因為真心希望能用更多、更具實質影響力的方式帶來改變。對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示尊重。

民眾黨在北屯區議員布局競爭激烈，據了解黨內有多達4人表態有意角逐，包括陳諭韋、現任民眾黨市議員江和樹辦公室主任邱于珊、中央委員許瑞宏，以及前台中市政府研考會主委吳皇昇。據《自由時報》報導指出，面對黨內參選人數爆炸，陳諭韋一度表示參選北屯意願不變，不過會以無黨籍身分參選，不過仍保留民眾黨黨籍，消息一出引發黨員不滿，陳清龍也認為此舉不妥，希望陳諭韋若堅持以無黨籍身分參選，希望能自動退黨。

針對退黨一事，陳諭韋解釋，主要原因在於黨內提名流程進度過於緩慢，因此決定離開民眾黨，未來以無黨籍身分投入選戰，並已於12月23日正式提交退黨申請，同時強調投身選舉並非受任何派系指使，更非出於政治算計，而是希望能以實際行動，為社區、里民乃至整個北屯區帶來改變。

陳諭韋表示，她要做的是「人民的民意代表」，而非派系的民意代表，原來在北屯區梅川東路四段51號的服務處，也已把服務處遷移到北屯區后庄北路193號，以更大空間迎接更多鄉親們來服務處交流、陳情、聊天。

