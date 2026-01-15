民眾黨可能訪問中國？黃國昌表態：去完美國後顧慮反而變低了

國民黨主席鄭麗文日前拋出想與中共領導人習近平會晤，引發討論。對於民眾黨是否有可能訪問中國，民眾黨主席黃國昌今（15）日表示，他去美國以前，對這件事的concern（顧慮）比較多，但去了美國以後，顧慮反而比較低，美中兩大強權在各個層面鬥得你死我活，但雙方還是有談，「既然如此，我們為什麼完全不肯跟對岸有溝通跟交往？」

黃國昌今日接受前立委蔡正元訪問時表示，他經過與美方會面，現在他理解的認知是，即使是美國也認為兩岸善意溝通對話非常重要，政府與政黨之間都是這樣，但民眾黨也擔心若和對岸交流，回到台灣就會被抹紅，對於其他的民主盟友而言，民眾黨要小心的是不要被當成統戰樣板，所以面對老共時，不卑不亢是重點，民眾黨前主席柯文哲講過兩岸要「五個互相」。

廣告 廣告

黃國昌說，台灣增加國防預算去買飛機大砲，這件事情本身不是目的，目的也不是要打仗，而是要有威攝、自保，保護台灣安全才是目的，其他都是手段。但保護台灣安全除了增加自我防衛能力之外，還有另外一條路，就是多對話多溝通，美中兩大強權在各個層面鬥得你死我活，但雙方還是有談，美國總統川普也想跟中共領導人習近平見面。「如果川普跟習近平都能夠談，我們為什麼完全不肯跟對岸有溝通跟交往？」

蔡正元問，民眾黨要去中國訪問嗎？黃國昌表示，他去美國以前，他對這件事的concern（顧慮）比較多，但去了美國以後，他的concern反而比較低，他所擔憂的，是會不會有什麼被扭曲的不良後果，影響到民眾黨。至於想見誰，現在講還太早，他最關心的是台商朋友在那邊的權益。

蔡正元說，關心台商對口單位一定是國台辦，第二就是對台小組，再上去就是習近平，那黃國昌要跟誰溝通？黃國昌表示，這件事他跟柯文哲商量之後再想想，但善意的溝通對話是降低是要避免擦槍走火的風險，民眾黨的立場是台灣自主、兩岸和平，這是柯文哲講的道理。

更多風傳媒報導

