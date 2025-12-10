民眾黨台中市議員太平西屯今登記截止 目前僅2人

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨台中市黨部從12月4日至12月10日受理第6(西屯區)、12選區(太平區)議員參選人領表及登記，目前有登記參選太平區的江和樹的執行長許書豪及參加西屯的民眾黨女神「咪咪」劉芩妤，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，今天下午6時為最後登記時間，請有意願的黨員趕快去登記。

民眾黨台中市議員的黨內選舉，競爭最激烈是北屯區，而最受矚目就被稱被民眾黨女神「咪咪」劉芩妤，黨部於四日開始受理太平及西屯區的登記，至今日截止。

太平區傳出有兩位角逐，其中一位許書豪已於8日登記，另一位傳出有意參選者民眾黨太平區主任莊育展則尚未登記，今天下午6時則是最後登記的時間；另外，「咪咪」劉芩妤則在昨天9日完成登記。

