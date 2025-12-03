民眾黨台中市長人選 中市黨部：目前無適合人選

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台灣民眾黨籍立委麥玉珍表態爭取參選台中市長。民眾黨台中市黨部主委陳清龍今天表示，等了5天，她仍未表達參選意願，已向中央黨部表示「目前台中市沒有參選市長的適合人選」。

麥玉珍在11月29日面對媒體詢問，是否將參選2026年台中市長，她鬆口表態：「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，希望在不同領域為大眾服務。

陳清龍今天接受媒體聯訪表示，下屆縣市長採徵召方式，依黨內規定任何黨員想參選，應先向黨部表達意願。麥玉珍自11月29日對外表態，至今已經5天，市黨部一直未接獲她告知要參選台中市長的意願。

陳清龍說，昨天出席黨內選決會會議，已再度向中央表達，市黨部評估「目前台中市沒有參選市長的合適人選」。徵召作業由黨中央進行決策，麥玉珍若真有參選意願，也可自行接洽中央黨部。

下屆台中市長選舉，民主進步黨已確定由民進黨籍立委何欣純披戰袍。國民黨人選部分，外界看好立法院副院長江啟臣接棒，國民黨籍立委楊瓊瓔也有意參選，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，預計先採取協調方式。（編輯：龍柏安）1141203