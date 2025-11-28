民眾黨台中議員提名偏袒特定人選？ 江和樹：不要變成「台北黨」

台中市議員江和樹27日表示，吳皇昇雖然是好人才，但目前仍在協調當中，應當低調行事。（圖／翻攝自江和樹臉書）

前台中市新聞局長、新竹市長高虹安市府團隊行政處長的吳皇昇數月前加入民眾黨，日前表態角逐台中市北屯區議員。近期吳皇昇隨黨主席黃國昌一起赴日參訪，令台中市議員江和樹昨（27）日不滿指出，還沒有初選，黨中央就好像全力支持吳皇昇，不要變成「台北黨」，把一手好牌打到輸。

民眾黨有意爭取參選台中市北屯區議員的人選包括，台中市議員江和樹團隊主任邱于珊、陳諭韋、許瑞宏及吳皇昇。江和樹表示，吳皇昇過往背景多在國民黨，是一個戰將，但「戰將沒有選擇戰場的機會」，卻選擇一個最好選的地方，但黨再沒志氣，也是要栽培自己人。

江和樹指出，邱于珊、許瑞宏、陳諭韋，這些人分別是台中市選哲之友會會長、中央委員，以及後來才加入的陳諭韋，在民眾黨最辛苦的時候都沒有離開。黃國昌主席出訪日本，卻只邀吳皇昇和北部人士，讓人質疑黨中央對選舉有偏袒，中部黨部人員在地方長期為黨努力，但都未受邀。「吳皇昇雖然是一個好人才，但目前仍在協調當中，應當低調行事。」

江和樹表示，吳皇昇對地方還沒有經營與貢獻，現在突然空降，地方都還在協調中，黨中央卻好像已經確定人選，希望民眾黨不要變成「台北黨」，要好好正視地方，不要把一手好牌打到輸。

