民眾黨同意1.25兆軍購條例付委！鍾佳濱喊話藍黨團：停止程序委員會杯葛

1.25兆軍購特別條例多次遭藍白黨團阻擋，未能交付立法院外交國防委員會審查，總統賴清德今（11日）喊話，盼朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作「最最最優先」法案，而民眾黨立法院黨團總召陳清龍則表示，同意院版1.25兆軍購條例付委，並與民眾黨團版本併案審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說，欣見民眾黨放下成見，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。

鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版的軍購條例進入委員會；由此可知，不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

鍾佳濱指出，行政院版國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃，「我們歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，我們也會堅守採購項目的專業性與機密性。」鍾佳濱也強調，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛，投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

