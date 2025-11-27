民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」

即時中心／劉朝陽報導



吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。





明年的台中市北屯區議員選舉，可說是參選爆炸，前台中市新聞局長、也曾任新竹市長高虹安市府團隊行政處長的吳皇昇，日前加入民眾黨後宣布角逐台中市北屯區議員，近日還與黨主席黃國昌赴日參訪，不過，黨內還有3名競爭者，於是引發茶壺內風暴，這讓民眾黨台中市議員江和樹看不下去，喊話「還沒有初選，中央就好像全力支持你了」。

江和樹抱怨「看不下去」，還罵民眾黨是「台北黨」，破壞地方的機制，攪壞一鍋粥、贏局賭到輸！

吳皇昇（紅圈者）隨黃國昌赴日。（圖／民視新聞翻攝）

台中市北屯區議員目前6個席次，藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添當選台中區農會理事長後宣布不再連任，於是空出兩席名額，若因人口增加還可能再增1席，現任的議員沈佑蓮、賴順仁想要競選連任，而有意參選者包括曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等，可是新人輩出。

現在吳皇昇加入戰局，也讓選情愈趨緊繃。

