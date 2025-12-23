民眾黨告發大法官遭關說施壓 許甫：揪出「府院高層」

民眾黨告發不法關說大法官，要查出膽大包天的「府院高層」是誰？

媒體報導蔡宗珍等3名大法官，拒絕參與憲法法庭評議，傳出賴政府想要溝通踢到鐵板，民眾黨副秘書長許甫表示，決定到北檢告發不法關說，就是要查出膽大包天的「府院高層」究竟是誰？

許甫今天（23日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，三名大法官拒絕參加違法的憲法法庭，竟然遭到關說施壓，民眾黨要求調查所謂的黨政高層是誰？誰教唆這位高層前往溝通？

許甫痛批只要是民進黨喜歡的就把你捧上天，如果不合黨意，就會被認為有自己的意見，難道真想做獨立的大法官。難怪大法官現在被開玩笑，應該上面加一點，變成「犬法官」

廣告 廣告

另外，在野黨將對賴清德啟動彈劾案，許甫認為儘管難度高，但會載入史冊，如果被彈劾也不願意到立院說明，民眾會覺得領導者如此專斷，民怨慢慢累積，就會有上街頭的一天。