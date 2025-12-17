民眾黨員酒駕致死 恐開除黨籍

在台南經營多家鹽酥鴨連鎖店的鄭姓男子，16日在安平區涉嫌酒駕撞死陳姓女垃圾車隨車人員遭羈押，案發後網友起底鄭男不僅是「小草」，更是民眾黨黨員，店家提供民眾黨「黨證優惠」，還曾盜用技術被判賠及傷害罪判拘役。民眾黨將於19日中評會進行懲處，根據民眾黨規定，可能開除黨籍。

據了解，鄭男在安平區販賣香酥鴨，小有名氣，曾上過美食節目。另外，鄭男2年前因違反加盟店契約盜用煙燻滷味技術被判賠30萬元，還在法院門口掌摑加盟商被依傷害罪處拘役55日。

廣告 廣告

民眾黨台南市黨部表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，深感哀痛與遺憾，民眾黨將於19日中評會進行懲處。

警方調閱監視器畫面調查鄭男行車軌跡，發現他16日凌晨先去中西區一間酒吧，凌晨4時許再去安平區另一間酒吧，且都自己開車，喝到天亮才離開。據安平區酒吧店員表示，鄭男走進店裡看起來就滿醉的，要離開時曾問他要幫忙叫車或代駕嗎？但鄭未理會就跟朋友邊講話邊離開。

陳女的舅舅在臉書怒斥，「我們不會輕易放過那位鄭姓駕駛」、「那個女孩是我的姪女，她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋。」

陳女服務的清潔公司劉姓經理也說，陳女家境小康，與男友同住，近2個月才到公司上班。平時很努力，除清潔工作還兼做其他工作，想多存一些錢買房。公司已著手協助家屬處理後續，會盡快審核意外險，最高理賠可達500萬元。