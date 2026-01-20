民眾黨啟動竹北市長民調？ 傳邱臣遠、柯美蘭被納入對戰鄭朝方

除了陳佩琪，柯美蘭也頻被點名是民眾黨2026活棋。（資料畫面）

民眾黨積極布局2026大新竹選戰，近日地方傳出黨內已針對竹北市長候選人展開電話民調。據了解，這份非正式民調將黨內三位潛在人選，包括新竹市副市長邱臣遠、民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，以及新竹縣議員林碩彥，並設定民進黨籍現任市長鄭朝方為主要對手，消息一出，隨即引發基層熱議，也象徵民眾黨正悄悄啟動「大新竹全線突圍」的戰略布局。

新竹市目前黨內呼聲最高的邱臣遠與林碩彥競爭趨於白熱化，邱臣遠近日與柯文哲合影時特別標註「阿北在竹北」，被外界解讀為參選信號，他本人也大方表示「不排除任何可能」。而已公開表態參選的林碩彥，除了當面向黨主席黃國昌表達意願，更在臉書發文籲請鄉親，若接到民調電話請務必「唯一支持林碩彥」。面對地方人才競爭，黃國昌回應強調，民眾黨在新竹人才濟濟，黨中央將秉持公開、公平原則，選出最強候選人出戰。

至於再度被點名的柯美蘭，其動向亦成為關注焦點，柯文哲昨（20日）對此回應，表示台灣謠言多、看看就好，並指柯美蘭現職醫師工作極其忙碌，「一個月開刀應該有100台」，他不曉得妹妹是否有意參選。柯美蘭於2024年曾以無黨籍挑戰新竹立委，拿下超過5萬票，具備一定的政治實力。雖然柯文哲語帶保守，但在民眾黨「保竹」戰略下，柯美蘭是否會成為奇兵，仍令地方充滿遐想。

針對在野黨的頻頻動作，現任市長鄭朝方以優質政績與高人氣守住基本盤，未來是否演變成三強鼎立或藍白合攻，仍有待觀察。





